Η Taylor Swift ανακοινώνει το νέο τραγούδι «You All Over Me (From The Vault)»

Η Taylor Swift ανοίγει το αρχείο της για να κυκλοφορήσει το πρώτο τραγούδι της σειράς «From The Vault».

Το «You All Over Me (From The Vault)» θα είναι ένα από τα έξι bonus tracks που θα περιλαμβάνονται στο «Fearless (Taylor’s Version)», στη νέα ηχογράφηση του άλμπουμ «Fearless» που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 2008.

Παρόλο που το τραγούδι θα δει για πρώτη φορά τώρα το φως δημοσιότητας, έχει ηχογραφηθεί ξανά για να συμβαδίζει με τη λογική και το ύφος του υπόλοιπου άλμπουμ.

Το «You All Over Me (From The Vault)» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 26 Μαρτίου.

One thing I’ve been loving about these From The Vault songs is that they’ve never been heard, so I can experiment, play, and even include some of my favorite artists. I’m really excited to have @MarenMorris singing background vocals on this song!! ☔️

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 24, 2021