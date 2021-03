Η Taylor Swift αποκαλύπτει το dance remix του «Love Story (Taylor’s Version)»

Μια dance πινελιά προσθέτει η Taylor Swift στο «Love Story (Taylor’s Version)».

Η Taylor Swift ανανεώνει τη νέα ηχογράφηση του κλασικού πλέον τραγουδιού της «Love Story».

Παράλληλα με τα αποκαλυπτήρια του ακυκλοφόρητου τραγουδιού «You All Over Me (From The Vault)» με τη συμμετοχή της Maren Morris στα φωνητικά, το οποίο θα συμπεριληφθεί στην επανέκδοση του «Fearless» που θα κυκλοφορήσει στις 9 Απριλίου, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια προσθέτει μια δυνατή EDM πινελιά στο «Love Story (Taylor’s Version)».

Τη δημιουργία του remix για το «Love Story (Taylor’s Version)» ανέλαβε η Elvira, η Σουηδή παραγωγός που έβαλε την υπογραφή της και στην εκδοχή «dancing witch» του τραγουδιού «Willow» από το πρόσφατο άλμπουμ «Evermore» της Taylor Swift.

Το remix βασίζεται στη νέα ηχογράφηση του τραγουδιού, που αποκαλύφθηκε τον προηγούμενο Φεβρουάριο, ωστόσο διαθέτει έναν πιο έντονο και ρυθμικό ήχο.

Το «Love Story», μια ρομαντική προσέγγιση στην κλασική ιστορία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του William Shakespeare, κυκλοφόρησε το 2008 και σηματοδότησε τη σταδιακή μετάβαση της τραγουδίστριας από την country στην pop μουσική.

Το remix της Elvira για το «Love Story (Taylor’s Version)» συνοδεύεται από ένα μοναδικό visualizer για το οποίο είναι σίγουρο ότι θα λιώσει τις καρδιές των παλαιότερων θαυμαστών της Taylor Swift. Το video περιέχει φωτογραφίες από την εποχή του «Fearless» όπου η τραγουδίστρια ποζάρει μαζί με μερικούς από τους πιο αφοσιωμένους θαυμαστές της.

«Το “You All Over Me (From The Vault)” feat. Maren Morris και το “Love Story (Taylor’s Version) – Elvira Remix” κυκλοφορούν μαζί επειδή σε αυτό το σπίτι χορεύουμε και κλαίμε ταυτόχρονα», έγραψε η Taylor Swift στα social media για τη διπλή κυκλοφορία.