Η Taylor Swift δικαιώνεται – Βίντεο εκθέτει τον Kanye West για το «Famous»

Το πλήρες βίντεο της συνομιλίας που είχε ο Kanye West με την Taylor Swift το 2016 αποδεικνύει ότι τα γεγονότα παραποιήθηκαν εις βάρος της pop star.

Η Taylor Swift δικαιώνεται μετά από τέσσερα χρόνια όσον αφορά την πολύκροτη κόντρα της με τον Kanye West για το αμφιλεγόμενο τραγούδι του «Famous».

Το τραγούδι περιλάμβανε το διαβόητο στίχο: «Νιώθω ότι εγώ και η Taylor Swift θα μπορούσαμε να κάνουμε σεξ; Γιατί; Επειδή έκανα αυτή τη σκρόφα διάσημη», που πυροδότησε μία διαμάχη άνευ προηγουμένου στη showbiz.

Ενώ ο Kanye West και η σύζυγός του Kim Kardashian ισχυρίστηκαν ότι η Taylor Swift γνώριζε εξ αρχής για τον επίμαχο στίχο, η τραγουδίστρια επέμενε ότι δεν είχε ενημερωθεί.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Kardashian δημοσίευσε απόσπασμα της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο West με την Swift, το οποίο είχε παρουσιαστεί με τρόπο ώστε να φαίνεται ότι η αστέρας της pop είχε δώσει την έγκρισή της να συμπεριληφθεί το όνομά της στο «Famous».

Η αντιπαράθεση των δύο πλευρών είχε προκαλέσει μεγάλο ντόρο, ενώ η Taylor Swift είχε δεχθεί δριμεία επίθεση από τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων και τα μέσα ενημέρωσης, που την κατηγορούσαν για υποκρισία.

Πανηγυρική δικαίωση

Τέσσερα χρόνια μετά η Taylor Swift δικαιώνεται πανηγυρικά.

Στο διαδίκτυο διέρρευσε από άγνωστη πηγή το πλήρες βίντεο της συνομιλίας που είχε ο Kanye West με την Taylor Swift, με το οποίο τεκμηριώνεται ότι ο West και η Kardashian είχαν παρουσιάσει επιλεγμένα αποσπάσματα για να αλλοιώσουν τα γεγονότα.

Σύμφωνα με όσα ακούγονται στο βίντεο, η συζήτησή των δύο καλλιτεχνών αφορούσε διαφορετικούς στίχους, που δεν περιείχαν το επίμαχο κομμάτι και δεν συμπεριλήφθηκαν στο «Famous».

KIM K AND KANYE AND THE MOST DESPICABLE, GROSS AND MANIPULATIVE PEOPLE IN THE INDUSTRY THEY LIED ABOUT TAYLOR SWIFT IN 2016 AND THIS THREAD OF THE LEAKED PHONE CONVERSATION WILL SHOW YOU THAT. pic.twitter.com/jCw07z8Vpf— 𝓛𝑜𝓋𝑒, 𝒜𝓃𝓊 (@redligion) March 21, 2020