Η Taylor Swift επιστρέφει σε country μουσικά βραβεία μετά από 7 χρόνια

Η Taylor Swift θα τραγουδήσει στα επερχόμενα ACM Awards, σε μία εμφάνιση που θα σηματοδοτήσει την πρώτη παρουσία της σε μουσικά βραβεία της country σκηνής μετά από επτά χρόνια.

Η 30χρονη Αμερικανίδα, η οποία διαθέτει στο ενεργητικό της εννέα ACM Awards από την προηγούμενη πορεία της στην country μουσική, αναμένεται να τραγουδήσει το «Betty» από το νέο άλμπουμ της «folklore».

Η εμφάνιση της Taylor Swift θα μαγνητοσκοπηθεί στο Grand Ole Opry House του Νάσβιλ.

Η τελετή απονομής των φετινών βραβείων της Ακαδημίας της Country Μουσικής επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον προηγούμενο Απρίλιο, όμως η διοργάνωσή της αναβλήθηκε λόγω της έξαρσης του COVID-19.

Αντί για το καθιερωμένο show, τα ACM Awards του 2020 θα διεξαχθούν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου με εικονική τελετή απονομής την οποία θα συντονίσει ο τραγουδιστής Keith Urban.

Οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών έχουν βιντεοσκοπηθεί σε τρεις εμβληματικούς χώρους του Νάσβιλ, το ξακουστό Grand Ole Opry House, το ιστορικό Ryman Auditorium και το φημισμένο Bluebird Cafe.

Εκτός από την Taylor Swift, στη βραδιά των 33ων ετήσιων ACM Awards θα τραγουδήσουν επίσης γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι Kelsea Ballerini, Gabby Barrett, Kane Brown, Luke Bryan, Luke Combs, Dan + Shay, Florida Georgia Line, Miranda Lambert, Tim McGraw, Maren Morris, Thomas Rhett, Blake Shelton & Gwen Stefani, Carrie Underwood, Morgan Wallen και άλλοι.

Αν τα ACM Awards είχαν πραγματοποιηθεί στην αρχική ημερομηνία τους, τον Απρίλιο, η Taylor Swift δεν θα είχε τη μοναδική αυτή ευκαιρία να επιστρέψει στις ρίζες της και να εμφανιστεί σε country μουσικά βραβεία μετά από επτά χρόνια, καθώς το νέο indie-folk άλμπουμ της με τίτλο «folklore» κυκλοφόρησε στις 24 Ιουλίου.

Bout to show up at your party @ACMawards 😺 pic.twitter.com/ekNJfv4hci

— Taylor Swift (@taylorswift13) September 13, 2020