Η Taylor Swift παρουσιάζει το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Mr. Perfectly Fine» από το «Fearless (Taylor’s Version)»

Το «Mr. Perfectly Fine» ξυπνά αναμνήσεις από τις κλασικές ιστορίες της Taylor Swift.

Η Taylor Swift αποκαλύπτει ένα ακόμη από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια που θα περιέχει η επερχόμενη νέα ηχογράφηση του άλμπουμ της «Fearless».

Το «Mr. Perfectly Fine (From The Vault)» είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα του κράματος country και pop μουσικής των παλαιότερων ετών της Taylor Swift, ενώ ξεχωριστή νότα δίνουν οι rock πινελιές.

Οι στίχοι του τραγουδιού περιγράφουν την ταραχή ενός χωρισμού μέσα από έξυπνα παιχνίδια με τις λέξεις.

Όπως και τα άλλα τραγούδια του αρχείου που θα έρθουν για πρώτη φορά στο φως της δημοσιότητας, η Taylor Swift έγραψε το «Mr. Perfectly Fine» πριν ή κατά την διάρκεια των ηχογραφήσεων του αρχικού άλμπουμ «Fearless», όταν ήταν μεταξύ των 16 και 18 ετών.

Ωστόσο το τραγούδι δεν κυκλοφόρησε ποτέ και ηχογραφήθηκε από την αρχή για τις ανάγκες του «Fearless (Taylor’s Version)».

Αφού κυκλοφόρησε τα άλμπουμ «Folklore» και «Evermore» κατά μήκους του 2020, τα οποία διηγούνταν ιστορίες από τις οπτικές γωνίες φανταστικών χαρακτήρων, το «Mr. Perfectly Fine» ξυπνά αναμνήσεις από τις κλασικές ιστορίες της Taylor Swift για τα βάσανα του έρωτα.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια «ζωγραφίζει» στο «Mr. Perfectly Fine» το πορτρέτο ενός άντρα που λέει τα σωστά πράγματα στη σωστή στιγμή, πριν αλλάξει συμπεριφορά και της ραγίσει την καρδιά.

Αυτό είναι το δεύτερο από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια του «Fearless (Taylor’s Version)» που έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε. Τον περασμένο Μάρτιο η Taylor Swift αποκάλυψε το τραγούδι «You All Over Me», στο οποίο συμμετέχει με τα φωνητικά της η Maren Morris.

Στο «Fearless (Taylor’s Version)», το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 9 Απριλίου, θα περιλαμβάνονται επίσης δύο ακυκλοφόρητα τραγούδια («That’s When», «We Were Happy») με τη συμμετοχή του Keith Urban.