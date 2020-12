Η Taylor Swift υπόσχεται να στηρίζει «πάντα» τα δικαιώματα των LGBTQ

«Όλοι πρέπει να μπορούν να ζουν χωρίς το φόβο των διακρίσεων», υπογραμμίζει η Taylor Swift.

Η Taylor Swift θα συνεχίσει να υποστηρίζει την κοινότητα των LGBTQ+.

Η αστέρας της pop τιμήθηκε με το «Icon Award» (Βραβείο Ινδάλματος) στα Attitude Awards 2020 την Τρίτη (01/12) και ορκίστηκε να υποστηρίζει «πάντα» την ισότητα και την αγάπη.

«Είμαι πραγματικά, πραγματικά ευγνώμων για αυτό, είναι τόσο εκπληκτικό. Θέλω να πω ευχαριστώ σε όσους αποφάσισαν ότι άξιζα αυτό το βραβείο. Κυρίως θέλω να πω ευχαριστώ στους θαυμαστές μου που μου έδωσαν μια πλατφόρμα για να κάνω μουσική και να μιλάω ανοιχτά για τα πράγματα που νομίζω ότι είναι σωστά και λάθος», είπε η Taylor Swift.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι πρέπει να μπορούν να ζουν την αισθηματική ιστορία τους χωρίς το φόβο των διακρίσεων», συνέχισε η τραγουδίστρια.

«Ο τρόπος για να συμβεί αυτό είναι να συνεχίσουμε να πιέζουμε τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν προστατευτικά μέτρα για τα μέλη της κοινότητας των LGBTQ. Και υπόσχομαι να το υποστηρίζω πάντα αυτό», τόνισε.

Τα Attitude Awards διοργανώνονται από το βρετανικό περιοδικό «Attitude» για τη στήριξη του ιδρύματος Attitude Magazine Foundation για LGBTQ σκοπούς, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 250.000 λίρες από το καλοκαίρι του 2018.

Η Taylor Swift εξέφρασε τη στήριξή της στην LGBTQ+ κοινότητα μέσα από το υποψήφιο για Grammy τραγούδι «You Need To Calm Down» (2019), ξεκινώντας παράλληλα με την κυκλοφορία του single καμπάνια για τη θέσπιση Νόμου περί Ισότητας από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.