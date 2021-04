Θα συνεργαστούν Lady Gaga και Rina Sawayama για ένα remix από το «Chromatica»;

Η Ιαπωνίδα – Βρετανίδα τραγουδίστρια Rina Sawayama είναι από καιρό θαυμάστρια της Lady Gaga και τώρα υπάρχει πιθανότητα να συνεργαστεί για πρώτη φορά με το είδωλο της.

Σε μία σειρά από το tweet που ανάρτησε ο BloodPop, ο κύριος παραγωγός του άλμπουμ «Chromatica» της Lady Gaga, άφησε να εννοηθεί ότι η Αμερικανίδα τραγουδίστρια ενδέχεται να κυκλοφορήσει νέες εκδόσεις για ορισμένα από τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ της.

«Θεωρητικά, ποιους καλλιτέχνες θα θέλατε να δείτε σε ένα άλμπουμ με remixes του “Chromatica” (και σε ποιο τραγούδι);», ρώτησε ο BloodPop τους ακολούθους του.

In theory – which artists would y’all want to see on a Chromatica remix album (and on what song) 😳🧐💕

— bl**dp*p (@bloodpop) April 4, 2021