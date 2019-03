Μετά από διάλειμμα 3 ετών η MARINA (πρώην Marina and the Diamonds) κυκλοφορεί νέο solo single

In this handmade heaven, I come alive

Mετά από 3 χρόνια προσωπικής αναζήτησης, επιστροφής στα φοιτητικά έδρανα και τελευταία μια συμμετοχή στο smash hit των Clean Bandit, «Baby», η κατά κόσμον Marina Diamandis κυκλοφορεί το πρώτο της single Handmade Heaven, απλά ως MARINA.

Με παραγωγό το βραβευμένο με Grammy Joel Little (Lorde, Khalid, Sam Smith) και σύνθεση από την ίδια, το Handmade Heaven μας θυμίζει γιατί αγαπήσαμε τα αγγελικά φωνητικά της. Το video σκηνοθέτησε η Sophie Muller (Gwen Stefani, Kylie Minogue, Shakira) και μας ταξιδεύει στα χιονισμένα τοπία της Εστονίας.

H MARINA ηχογράφησε το νέο της album στο Λονδίνο, τη Σουηδία και το Los Angeles, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2019.

H MARINA σε αριθμούς:

3 UK top10 albums

To τελευταίο της album (FROOT) top 5 στο US Top albums chart

Itunes #1 Αμερική, Ελλάδα, Καναδά, Αυστραλία και Βραζιλία μεταξύ πολλών άλλων

800 εκατομμύρια streams

400 εκατομμύρια YouTube views