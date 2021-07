Νέο κομμάτι από την Taylor Swift, τον Aaron Desner και τον Justin Vernon

Ακούστε το “Renegade” στο οποίο οι Big Red Machine (δηλαδή, οι Desner Και Vernon) ξανασυναντούν την Taylor Swift.

Τον έναν τον έχουμε γνωρίσει μέσα από τους National, τον άλλο ως τον εγκέφαλο των Bon Iver, πάντως τελευταία, συναντάμε συχνά πυκνά τον Aaron Desner και τον Justin Vernon στο πλάι της Taylor Swift.

Όπως θα θυμάστε, οι δύο μουσικοί έβαλαν το χέρι τους στις δύο τελευταίες δισκογραφικές δουλειές της Swift, Folklore και Evermore

Τώρα οι Desner και Vernon ως Big Red Machine συνδιαλέγονται και πάλι μουσικά με την Taylor Swift για το κομμάτι “Renegade”.

Ο Aaron Desner δήλωσε μεταξύ άλλων για το τραγούδι: «Ήταν κάτι που γράψαμε αφού ολοκληρώσαμε το Evermore και συνειδητοποιήσαμε πως ήταν ένα κομμάτι για τους Big Red Machine. Οι λέξεις της Taylor με ταρακούνησαν τόσο πολύ όταν την άκουσα στο πρώτο ηχητικό και ακόμη με ταρακουνάνε, κάθε φορά. Ο Justin το εξύψωσε στους ουρανούς και τα έγχορδα του αδερφού μου [Bryce Dessner] και ο ντράμερ Jason Treuting προσέθεσαν τόσα πολλά».

Listen to Renegade (feat. @taylorswift13) and watch the video directed by Michael Brown at https://t.co/M5rWBxSA4N.

From our new album “How Long Do You Think It’s Gonna Last?” out August 27 on @37d03d / @jagjaguwar.#howlongdoyouthinkitsgonnalast pic.twitter.com/oIOAKkeuEE

— Big Red Machine (@BRMadjv) July 2, 2021