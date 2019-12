Νέο album από τη Selena Gomez, στις 10 Ιανουαρίου.

Η δημοφιλής Selena Gomez ανακοινώνει την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της στις 10 Ιανουαρίου του 2020, δηλαδή πέντε χρόνια μετά το ‘Revival’.

Ο τίτλος, το εξώφυλλο και το tracklisting της νέας ολοκληρωμένης δισκογραφικής δουλειάς της τραγουδίστριας αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Το νέο album περιλαμβάνει φυσικά και τα δύο καινούργια hit singles που κυκλοφόρησε πρόσφατα η Selena, το συναισθηματικό ‘Lose You To Love Me’ που ήταν και το πρώτο της Νο.1 τραγούδι στο ‘Hot 100’ του Billboard Αμερικής καθώς και το up-tempo ‘Look At Her Now’.

Το προσωρινό εξώφυλλο του SG2 είναι ένα κολάζ με ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τη ζωή της Selena, από την παιδική ηλικία της έως σήμερα.

Εκτός από την ψηφιακή μορφή, το κοινό μπορεί να παραγγείλει από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Selena Gomez μία ποικιλία φυσικών εκδόσεων: Standard CD, box set με φωτογραφίες, υπογεγραμμένο CD περιορισμένων αντιτύπων και βινύλιο σε διάφορα χρώματα.

Δείτε το official trailer για το επερχόμενο album, εδώ: