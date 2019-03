Νέο single από την pop diva Bebe Rexha – Last Hurrah

To Last Hurrah είναι εμπνευσμένο από τα πάθη μας. Δεν εννοώ μόνο τσιγάρα και ποτά, αλλά και τον έρωτα, όποια κακή συνήθεια έχουμε. Είναι για όλες εκείνες τις νύχτες που υποσχόμαστε στον εαυτό μας ότι αύριο γυρίζουμε μια νέα σελίδα και τελικά κάνουμε ακριβώς τα ίδια την επόμενη μέρα”.*

To Last Hurrah είναι πρώτο single από το αναμενόμενο δεύτερο album της Bebe Rexha. H πολυτάλαντη Bebe έχει καταφέρει κάτι πραγματικά μοναδικό ως συνθέτης αλλά και ερμηνεύτρια σε τραγούδια από country μέχρι dance και hip hop, από το Say My Name με τον David Guetta και τον J Balvin (310 εκατομμύρια views) μέχρι τις 50 εβδομάδες στο no1 του Billboard Country Songs chart με το Meant To Be, ένα από τα μεγαλύτερα crossover hits στην ιστορια του Αμερικανικού chart, και το Monster με ερμηνευτές τη Rihanna και τον Eminem.

Έχοντας ήδη στο ενεργητικό της πωλήσεις 12 εκατομμυρίων singles, 6 δισεκατομμύρια streams και 2 δισεκατομμύρια YouTube views, έφθασε η στιγμή να ακούσουμε το πρώτο της τραγούδι για το 2019 – αυτή θα είναι η χρονιά της!

Δειτε το Videoclip: