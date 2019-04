Νέο single: Ava Max – Sweet But Psycho

H Αva Max είναι η νέα, δυναμική φωνή που συνδυάζει την pop μουσική με την αγάπη της για τη θεατρικότητα και το performance. Το νέο single της Sweet but Psycho σε παραγωγή Cirkut, όχι άδικα, έφτασε στο Νο1 του παγκόσμιου Spotify Viral Chart ενώ είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς στις σκανδιναβικές χώρες και ήδη Νο1 στη Σουηδία.

H Ava είναι κόρη τραγουδίστριας όπερας και ξεχώρισε από νωρίς για το πηγαίο ταλέντο της όταν έτυχε να τραγουδήσει το ‘’Happy Birthday” στον παραγωγό Cirkut [Rihanna, Katy Perry, The Weeknd]. Συμμετείχε το 2017 στο καλοκαιρινό smash hit Clap Your Hands (Le Youth) και το 2018 κατάφερε ένα viral hit με την παραλλαγή της στο πασίγνωστο I’m a Barbie Girl όπως και να είναι guest του David Guetta στο Let It Be Me στο νέο του άλμπουμ.

Το 2018 είναι η χρονιά που το άστρο της Ava Max – με γονείς μετανάστες αλβανικής καταγωγής στη Βιρτζίνια – ανατέλλεi. Aνακαλύψτε την.

Και ας μη ξεχνάμε… όλοι κρύβουμε έναν (ή μία) psycho μέσα μας…