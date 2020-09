Ντοκιμαντέρ για τις BLACKPINK στο Netflix

Το Netflix ανακοίνωσε σήμερα την πρεμιέρα ενός νέου ντοκιμαντέρ που θα επικεντρωθεί στις BLACKPINK και θα έχει τον τίτλο «Light Up The Sky».

Σύμφωνα με τη σύντομη περιγραφή που έδωσε στα κοινωνικά δίκτυα η πλατφόρμα streaming, το «Light Up The Sky» αποτελεί ένα ντοκιμαντέρ με «απεριόριστη πρόσβαση σε ένα από τα πιο δημοφιλή συγκροτήματος του κόσμου».

Το Netflix αποκάλυψε επίσης ότι θα δημιουργήσει τέσσερα νέα εικονίδια για τα προφίλ των χρηστών της υπηρεσίας του στα οποία θα εμφανίζονται τα μέλη των BLACKPINIK, η Jennie, η Jisoo, η Lisa και η Rosé.

Τα εικονίδια θα γίνουν διαθέσιμα στους χρήστες παράλληλα με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, στις 14 Οκτωβρίου.

BLACKPINK: Light Up the Sky — an all-access documentary about one of the world’s most popular groups — premieres in your area on October 14!

Oh and that’s not all … on October 14, these music icons will also become Netflix profile icons pic.twitter.com/b9t00VnEMO

— Netflix (@netflix) September 9, 2020