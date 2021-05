Οι αδερφοί Γκάλαχερ παραγωγοί ντοκιμαντέρ

Οι θαυμαστές των Oasis μπορούν τελικά να προσδοκούν μια νέα συνεργασία των Λίαμ και Νόελ Γκάλαχερ – ένα ντοκιμαντέρ για τις δύο περίφημες συναυλίες του συγκροτήματος στο Knebworth House, στο Χερτφορτσάιρ το 1996.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ντοκιμαντέρ χωρίς τίτλο θα σκηνοθετηθεί από τον Τζέικ Σκοτ – ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα μουσικά βίντεο των Oasis, R.E.M., U2, The Verve και The Rolling Stones. Η παραγωγή θα είναι της RSA Film και εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι οι αδελφοί Γκάλαχερ. «Είναι μια ιστορία που βασίζεται εξ ολοκλήρου στη μουσική, μια εμπειρία ροκ εν ρολ, που ειπώθηκε στη στιγμή, σαν ένα οπτικό ρεύμα συνείδησης που αναπτύσσεται γύρω από το εκτενές αρχειακό υλικό των συναυλιών» δήλωσε ο Σκοτ διευκρινίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν on camera συνεντεύξεις ή περιττές αναμνήσεις διάσημων.

Στις εμβληματικές δύο βραδιές του 1996 οι Oasis έπαιξαν για ένα κοινό περίπου 250.000 θεατών και κατέρριψαν το ρεκόρ για τη μεγαλύτερη ζήτηση για παρακολούθηση εκδήλωσης στη βρετανική ιστορία, καθώς πάνω από το 4% του πληθυσμού της χώρας τότε, 2,6 εκατομμύρια άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για εισιτήρια.

Στη σκηνή ανέβηκαν πριν από τους Oasis στις 10 Αυγούστου οι Prodigy, Manic Street Preachers, Ocean Colour Scene, The Chemical Brothers και The Bootleg Beatles και στην επόμενη μέρα στις 11 Αυγούστου οι Charlatans, Manic Street Preachers, Kula Shaker, Cast και Dreadzone.

«Τον Αύγουστο συμπληρώνονται 25 χρόνια από τις συναυλίες των Oasis στο Knebworth και τα κινηματογραφήσαμε όλα πολύ επαγγελματικά με πολλές κάμερες, είχαμε κάμερες στα τρένα με τους θαυμαστές. Αλλά για τον έναν ή τον άλλο λόγο, η ταινία δεν βγήκε ποτέ, τώρα καθώς πλησιάζει η επέτειος, θα την κυκλοφορήσουμε» δήλωσε ο Νόελ Γκάλαχερ πριν από ένα μήνα. «Έχω δει ένα σύντομο τρέιλερ και είναι ένα φανταστικό στιγμιότυπο μιας περασμένης εποχής, πριν από το διαδίκτυο. Είναι υπέροχο, πραγματικά υπέροχο» τόνισε.