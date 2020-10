Οι BLACKPINK κυκλοφορούν το «The Album»

Το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των BLACKPINK είναι γεγονός.

Οι BLACKPINK, το πιο δημοφιλές γυναικείο συγκρότημα της K-pop σκηνής, κυκλοφορούν την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά τους, με τίτλο «The Album».

Το εξαιρετικά ταλαντούχο κουαρτέτο αφήνει το δικό του χαρακτηριστικό αποτύπωμα στο μουσικό τοπίο με ακαταμάχητα τραγούδια που αναμειγνύουν διαφορετικά είδη μουσικής, με εξαιρετικές χορογραφίες, εκρηκτικά shows και εντυπωσιακά μουσικά βίντεο.

Με τα mini-albums «Square Up» (2018) και «Kill This Love» (2019) οι BLACKPINK έδειξαν ότι έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να γίνουν pop stars, ενώ απέδειξαν το μέγεθος της δημοτικότητάς τους ολοκληρώνοντας με επιτυχία την παγκόσμια τους, στο πλαίσιο της οποίας αποτέλεσαν το πρώτο γυναικείο γκρουπ που εμφανίζεται στο «Coachella», το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στις ΗΠΑ.

Με περισσότερη δύναμη και γοητεία από ποτέ, οι Jisoo, Jennie, Rosé και Lisa κυκλοφορούν το «The Album» για να συνεχίσουν να καταρρίπτουν ρεκόρ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη BLΛƆKPIИK (@blackpinkofficial) στις 28 Σεπ, 2020 στις 5:03 μμ PDT

Το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ των BLACKPINK περιέχει οκτώ τραγούδια.

Το κύκλο του «The Album» άνοιξε το «How You Like That» που αποκαλύφθηκε τον προηγούμενο Ιούνιο και μετράει ήδη πάνω από μισό δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Το trap-pop anthem κέρδισε το βραβείο για τα Τραγούδι του Καλοκαιριού στα MTV Video Music Awards 2020, ενώ έκανε είσοδο στα charts σε 26 χώρες.

Ακολούθησε συνεργασία των BLACKPINK με τη Selena Gomez στο πρόσφατο single «Ice Cream», του οποίου το music video διαθέτει πάνω από 300 εκατομμύρια views. Το «Ice Cream» έκανε ντεμπούτο στο No. 13 του Billboard Hot 100 για να σηματοδοτήσει το πρώτο τραγούδι του γκρουπ που εμφανίζεται στο Top 20 του συγκεκριμένου chart.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην ομάδα που έγραψε το «Ice Cream» συμμετείχε και η Ariana Grande.

Οι BLACKPINK συναντούν επίσης στο «The Album» την αμίμητη Cardi B σε ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Bet You Wanna», στο οποίο έχει συνεισφέρει ως δημιουργός και ο Ryan Tedder των OneRepublic.

Παράλληλα με την κυκλοφορία του «The Album», το γυναικείο συγκρότημα αποκαλύπτει το music video για το «Lovesick Girls», ένα τραγούδι που διαθέτει, μεταξύ άλλων, την υπογραφή του έμπειρου DJ και παραγωγού David Guetta.

Οι BLACKPINK δεν σταματούν εδώ.

Στις 14 Οκτωβρίου θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix το πολυναμενόμενο ντοκιμαντέρ «Light Up The Sky», το οποίο καταγράφει το δύσκολο ταξίδι και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε το γυναικείο συγκρότημα στο δρόμο προς την επιτυχία.

Το «The Album» κυκλοφορεί από τις YG Entertainment και Interscope Records / Universal Music.