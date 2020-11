Οι Bleachers του Jack Antonoff συνεργάζονται με τον Bruce Springsteen

Νέο υλικό από τους Bleachers.

Οι Bleachers του Jack Antonoff επιστρέφουν με δύο νέα τραγούδια, δίνοντας μία πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ τους που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2021.

Τα πρώτα δείγματα της νέας μουσικής του είναι το «Chinatown» με τη συμμετοχή του Bruce Springsteen και το «45», τα οποία είναι διαθέσιμα τώρα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Παράλληλα κυκλοφορεί και το music video για το «chinatown», σε σκηνοθεσία της Carlotta Kohl.

Ο Jack Antonoff των Bleachers εξήγησε την έμπνευση που στάθηκε αφορμή για τη δημιουργία αυτών των δύο τραγουδιών.

«Το “Chinatown” ξεκινάει στη Νέα Υόρκη και ταξιδεύει μέχρι το New Jersey. Είναι μία μίξη του μέρους που προέρχομαι και του τρόμου του να ερωτεύεσαι. Ο τρόμος που πρέπει να ανοιχτείς σε κάποιον και το σοκ που περνάς όταν συνειδητοποιείς μπροστά στον άλλο ποιος είσαι. Σκεπτόμενος τον εαυτό σου και από πού προέρχεσαι… το να έχεις να δεις τον εαυτό σου μέσα από κάποιον που θέλεις να μείνει δίπλα σου… Ξεκίνησα να γράφω αυτό το τραγούδι με αυτές τις ιδέες στο μυαλό μου», περιέγραψε.

«Για να καταλάβεις βαθύτερα ποιος είσαι πιέζεις τον εαυτό σου να καταλάβει βαθύτερα από πού προέρχεται και πώς αυτό μοιάζει και ακούγεται. Υπάρχουν στοιχεία σε αυτή τη διαδικασία που αξίζει να κρατήσεις μαζί σου και στοιχεία που πρέπει να αφήσεις μακριά. Το “chinatown” και το “45” είναι ακριβώς αυτό, το πρώτο μέσα από κάποιον άλλο και το δεύτερο μέσα από τον καθρέφτη», συνέχισε.

«Σχετικά με τον Bruce (Springsteen), είναι τιμή ζωής μία συνεργασία με τον ίδιο. Είναι ο καλλιτέχνης που μου έδειξε πως ο ήχος από το μέρος που προέρχομαι έχει αξία και ότι υπάρχει ένα πνεύμα εδώ που πρέπει να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο», είπε ο ιθύνων νους των Bleachers.

Τα τελευταία τρία χρόνια ο βραβευμένος με τέσσερα Grammy Jack Antonoff συνεργάστηκε ως τραγουδοποιός και παραγωγός με καλλιτέχνες όπως η Taylor Swift στα άλμπουμ «1989», «Reputation», «Lover» και «Folklore» και η Lana Del Rey στους δίσκους «Norman Fucking Rockwell!», «Violet Bent Backwards Over The Grass» και «Chemtrails Over The Country Club».

«Chinatown» feat. Bruce Springsteen

«45»