Οι BTS απέσπασαν ακόμα ένα Ρεκόρ Guinness για το «Dynamite»

Οι BTS απέσπασαν άλλο ένα Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness για την κορυφαία επιτυχία τους «Dynamite».

Ο οργανισμός ανακοίνωσε μέσω του Twitter ότι οι αστέρες της K-pop σημείωσαν το ρεκόρ για τους περισσότερους θεατές που είχαν συντονιστεί ταυτόχρονα στην πρεμιέρα ενός μουσικού βίντεο στο YouTube, καθώς πάνω 3 εκατομμύρια άνθρωποι περίμεναν με αγωνία και ενθουσιασμό να απολαύσουν πρώτοι το video του «Dynamite».

Το ρεκόρ χαρακτηρίστηκε με χιουμοριστική διάθεση από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Guinness ως το «χειρότερο μυστικό στην ιστορία».

Παρόλο που το μουσικό βίντεο για το «Dynamite» κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2020, ο οργανισμός έπρεπε να περιμένει την επιβεβαίωση του YouTube σχετικά με τον αριθμό των θεατών για να επιβεβαιώσει το παγκόσμιο ρεκόρ.

The worst kept secret in history 😉@BTS_twt‘s record for the ‘most simultaneous viewers for a music video on YouTube Premieres’ has now been confirmed, with the 2020 single Dynamite clocking up over three million viewers.

— Guinness World Records (@GWR) March 16, 2021