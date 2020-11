Οι BTS αποκαλύπτουν το tracklist του άλμπουμ «BE (Deluxe Edition)»

Στην τελική ευθεία για το νέο άλμπουμ των BTS.

Οι BTS δίνουν στη δημοσιότητα τους τίτλους των τραγουδιών που θα περιλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ τους με τίτλο «BE (Deluxe Edition)».

Η νέα δισκογραφική δουλειά του K-pop συγκροτήματος θα περιέχει μόλις οκτώ τραγούδια, μεταξύ των οποίων το επιτυχημένο «Dynamite», το πρώτο single του boy band που διαθέτει αποκλειστικά αγγλικούς στίχους.

Το «Dynamite» κατέχει το ρεκόρ για το μουσικό βίντεο που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες προβολές (101,1 εκατομμύρια) μέσα σε 24 ώρες στο YouTube, ενώ έχει βρεθεί επίσης στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 για τρεις εβδομάδες συνολικά.

Lead single του επερχόμενου άλμπουμ «BE (Deluxe Edition)» θα είναι το «Life Goes On», ένα τραγούδι που θα παρουσιάσουν ζωντανά οι BTS στην εμφάνισή τους στα American Music Awards 2020, στις 22 Νοεμβρίου.

Μάλιστα στίχοι του «Life Goes On» αναγράφονται στο επίσημο εξώφυλλο του άλμπουμ.

Σε πρόσφατη συνέντευξη των BTS στο Rolling Stone India, ο Jimin εξήγησε πώς η πανδημία του COVID-19 ανέτρεψε τα σχέδια του γκρουπ για το 2020 και μίλησε για την επίπτωση που είχε στο «BE».

«Η πανδημία ανέστειλε απροσδόκητα πολλά από τα αρχικά σχέδιά μας. Ωστόσο, μας έδωσε την ευκαιρία κάνουμε ένα βήμα και να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας καθώς και στη μουσική μας», είπε.

«Στο άλμπουμ αντικατοπτρίσαμε τα συναισθήματα που αισθανθήκαμε κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης περιόδου. Ήμασταν επίσης σε θέση να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα αναλαμβάνοντας ρόλους στη συνολική παραγωγή, όπως στην ανάπτυξη concept, στη σύνθεση και το visual design», εξήγησε.

Το άλμπουμ «BE (Deluxe Edition)» θα κυκλοφορήσει από την Big Hit Entertainment στις 20 Νοεμβρίου.

Το tracklist του «BE (Deluxe Edition)»

1. Life Goes On

2. Fly to My Room

3. Blue & Grey

4. Skit

5. Telepathy

6. Dis-ease

7. Stay

8. Dynamite