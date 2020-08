Οι BTS επιστρέφουν με ένα τραγούδι – «δυναμίτη»

Το δημοφιλές boy band των BTS έχει ετοιμάσει ένα τραγούδι – «δυναμίτη».

Οι BTS αποκαλύπτουν τον τίτλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου τραγουδιού τους.

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του ιαπωνικού άλμπουμ «Map of the Soul: 7 – The Journey», το K-pop συγκρότημα σκορπίσει απέραντο ενθουσιασμό στους θαυμαστές του ανακοινώνοντας ένα ολοκαίνουργιο – και μάλιστα αγγλόφωνο – τραγούδι.

Σύμφωνα με την Big Hit Entertainment, το νέο single των BTS θα έχει τον τίτλο «Dynamite» και θα κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου.

«Ετοιμάζουμε ένα άλμπουμ για το δεύτερο εξάμηνο αυτής της χρονιάς, όμως αποφασίσαμε να κυκλοφορήσουμε πρώτα ένα single επειδή θέλαμε να έρθουμε σε επαφή με τους θαυμαστές μας όσο το δυνατόν συντομότερα», ανέφερε το γκρουπ κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης που έκανε πρόσφατα μέσω της κορεατικής εφαρμογής V Live.

«Εξαιτίας του COVID-19, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο περνούν δύσκολες στιγμές και θέλουμε να μοιραστούμε λίγη θετική ενέργεια με τους θαυμαστές μας», τόνισαν τα μέλη του boy band.

Οι BTS ανέφεραν επίσης ότι τραγούδι ακούγεται «τέλειο» στα αγγλικά, κάτι το οποίο το δούλεψαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Όταν ηχογραφήσαμε και ακούσαμε για πρώτη φορά το τραγούδι, τροφοδοτηθήκαμε με ενέργεια και η διάθεσή μας ανέβηκε. Ανυπομονούμε να μοιραστούμε αυτό το τραγούδι με όλους σας και να το απολαύσουμε μαζί», τόνισε το δημοφιλές συγκρότημα της K-pop μουσικής.