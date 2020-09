Οι BTS θα συναντήσουν τον Jason Derulo στο remix του «Savage Love»

Τη δικό τους νότα θα δώσουν οι BTS στο «Savage Love».

Οι BTS θα συμμετάσχουν σε ένα ολοκαίνουργιο remix για την επιτυχία «Savage Love» του Jawsh 685 και του Jason Derulo.

Το συγκρότημα της K-pop έκανε την ανακοίνωση μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, αποκαλύπτοντας ότι το remix θα κυκλοφορήσει αυτήν την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου.

Οι BTS δημοσίευσαν παράλληλα ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται τόσο οι ίδιοι όσο και ο Jawsh 685 και ο Jason Derulo να ακολουθούν τη χορογραφία για το «Savage Love (Laxed – Siren Beat)» που έχει δημιουργηθεί στο TikTok, όπου εκατομμύρια χρήστες έχουν πάρει μέρος στο σχετικό challenge.

Με το remix του «Savage Love (Laxed – Siren Beat)», οι αστέρες της K-pop προσθέτουν στο ενεργητικό τους άλλη μία συνεργασία με καλλιτέχνες της διεθνούς σκηνής, στην οποία έχουν αποκτήσει ήδη ένα υπολογίσιμο μερίδιο.

Το επταμελές συγκρότημα έχει ενώσει τις δυνάμεις του με τον Steve Aoki και τον Desiigner στο «MIC Drop», με τη Nicki Minaj στο «Idol», με τη Halsey στο «Boy With Luv», με την Charli XCX στο «Dream Glow», με τη Zara Larsson στο «A Brand New Day», με τον Juice WRLD στο «All Night», με τον Lauv στο «Make It Right», όπως και με τη Sia sto «ON».

Λίγο πριν τα νέα για το remix του «Savage Love», οι BTS ανακοίνωσαν ότι το καινούργιο άλμπουμ τους με τίτλο «BE» θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου.

Στο μεταξύ, το νέο single «Dynamite» του boy band επανέρχεται για τρίτη συνολικά εβδομάδα στην πρώτη θέση του αμερικανικού Billboard Hot 100.