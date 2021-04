Οι BTS κυκλοφορούν e-book για την παγκόσμια έκθεση τέχνης «Connect, BTS»

Οι BTS πάντα ψάχνουν νέους τρόπους για να συνδεθούν με τους θαυμαστές τους από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Σε αυτό το κλίμα το συγκρότημα της K-pop παίρνει την παγκόσμια έκθεση τέχνης που παρουσίασε το 2020 και τη μετατρέπει σε ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book), το οποίο δίνει έμφαση στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο εγχείρημα και κάνει μία αναδρομή στα έργα τέχνης της έκθεσης.

Το «CONNECT, BTS: A Glimpse of the Global Public Art Project» είναι ένα ηλεκτρονικό βιβλίο 400 σελίδων στο οποίο παρουσιάζονται τα καλλιτεχνικά έργα που φιλοξενήθηκαν πέρυσι σε γκαλερί σε Λονδίνο, Μπουένος Άιρες, Βερολίνο, Νέα Υόρκη και Σεούλ.

Η παγκόσμια έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2020, είχε σκοπό να συνδεθούν πέντε πόλεις και 22 καλλιτέχνες, καθένας εκ των οποίων συνεισέφερε με τη μοναδική φιλοσοφία του και τη φαντασία του.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλάμβανε δωρεάν εκθέσεις των έργων καλλιτεχνών όπως οι Tomás Saraceno, Jakob Kudsk Steensen, Ann Veronica Janssens και Yiyun Kang, καθώς και 17 performance καλλιτεχνών και ομάδων, μεταξύ των οποίων ο Jelili Atiku.

Επίσης τον Φεβρουάριο του 2020 αποκαλύφθηκε στη Νέα Υόρκη ένα μεγάλο γλυπτό από αλουμίνιο και χάλυβα που φιλοτέχνησε ο Antony Gormely.

CONNECT, BTS

각자의 다양성들이 서로 ‘연결’된 세상을 만들어나갈 수 있다는 믿음.

It’s the belief that diversity can create a world where differences ‘CONNECT’ us together through our uniqueness.

