Οι BTS κυριαρχούν για πρώτη φορά στο No. 1 του Billboard Hot 100

Το «Dynamite» κατακτά την κορυφή.

Οι BTS κυριαρχούν για πρώτη φορά στο No. 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Το K-pop συγκρότημα έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του chart με το νέο του single «Dynamite», το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και συνέτριψε το ρεκόρ για το music video με τις περισσότερες προβολές μέσα σε 24 ώρες, συγκεντρώνοντας πάνω από 101,1 εκατομμύρια views.

Σύμφωνα με τα δεδομένα των Nielsen Music / MRC Data, το κατέγραψε στην αμερικανική αγορά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας 33,9 εκατομμύρια streams και 300.000 πωλήσεις, εκ των οποίων οι 265.000 αφορούν ψηφιακές πωλήσεις.

Το «Dynamite» σημείωσε επίσης τις υψηλότερες ψηφιακές πωλήσεις που έχουν παρατηρηθεί στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια και μετά την κυκλοφορία του «Look What You Made Me Do» της Taylor Swift τον Αύγουστο του 2017, το οποίο έκανε ντεμπούτο με 353.300 πωλήσεις.

Οι BTS δεν καταλαμβάνουν μόνο για πρώτη φορά την κορυφή του Billboard Hot 100, αλλά είναι επίσης και το πρώτο όνομα της K-pop σκηνής που καταφέρνει να αναρριχηθεί στο No. 1 του συγκεκριμένου chart.

Η προηγούμενη καλύτερη θέση στην οποία είχε βρεθεί το γκρουπ στο Hot 100 ήταν το No. 4 με το τραγούδι του «On», τον προηγούμενο Μάρτιο.

Αυτή δεν είναι όμως η μοναδική πρωτιά των BTS στις ΗΠΑ, καθώς διαθέτουν στο ενεργητικό τους τέσσερα άλμπουμ που έχουν βρεθεί στο No. 1 του Billboard 200.

Οι αστέρας της K-pop θριάμβευσαν και στα προχθεσινά MTV Video Music Awards 2020, όπου κέρδισαν τέσσερα βραβεία: Για το «Καλύτερο Συγκρότημα» και για το «Καλύτερο Pop Βίντεο», το «Καλύτερο K-pop βίντεο» και την «Καλύτερη Χορογραφία» με το «On».

Οι BTS έδωσαν επιπλέον τη δική τους νότα στη βραδιά των βραβείων τραγουδώντας ζωντανά το «Dynamite».