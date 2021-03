Οι BTS σχολιάζουν την πρώτη τους υποψηφιότητα για Grammy: «Είναι δύσκολο να το εκφράσουμε με λόγια»

«Ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να το πιστέψουμε».

Οι BTS δημιούργησαν το «Dynamite» κατά τη διάρκεια της πανδημίας και το κυκλοφόρησαν ως ένα δώρο προς τους θαυμαστές του που βρίσκονταν σε απομόνωση.

Το δώρο επέστρεψε στο συγκρότημα της K-pop με τη μορφή της πρώτης του υποψηφιότητας για βραβείο Grammy, καθώς το «Dynamite» προτείνεται για τον τίτλο της Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο / Γκρουπ.

«Πολλοί άνθρωποι ήταν λυπημένοι και απογοητευμένοι λόγω της κατάστασης με τον COVID και ήταν κατά κάποιον τρόπο η πρότασή μας να τους ανεβάσουμε», δήλωσε ο Jin σε συνέντευξη των BTS στο The Associated Press αυτή την εβδομάδα.

«Υποτίθεται ότι θα κάναμε ολόκληρη περιοδεία σε όλο τον κόσμο. Δεν υπήρχε σχέδιο για την κυκλοφορία ενός single όπως το “Dynamite”», εξήγησε ο RM. «Το “Dynamite” μας χάρισε τεράστια επιτυχία στην Κορέα, φυσικά, μια υποψηφιότητα για Grammy, μια παράσταση, οπότε η ζωή είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα», συνέχισε.

Το «Dynamite» έγινε το πρώτο τραγούδι του boy band που κατέκτησε το No. 1 στο Billboard Hot 100 όταν κυκλοφόρησε πέρυσι και ανέδειξε τους BTS στο πρώτο όνομα της K-pop σκηνής που λαμβάνει υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

«Είναι πολύ δύσκολο να το εκφράσεις με λόγια», ανέφερε ο Jimin για την υποψηφιότητα. «Ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι πήραμε υποψηφιότητα και ότι θα μπορούσαμε να τραγουδήσουμε στα Grammy. Λοιπόν, είμαστε ευγνώμονες. Είναι τιμή μας», πρόσθεσε.

Το «Dynamite» ανταγωνίζεται για τον τίτλο της Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο / Γκρουπ το «Rain On Me» της Lady Gaga και της Ariana Grande, το «Exile» της Taylor Swift και των Bon Iver, το «Intentions» του Justin Bieber με τη συμμετοχή του Quavo και τη συνεργασία των J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny και Tainy στο «Un Día» (One Day).

«Πάντα ακούω το “Rain On Me”. Είναι τόσο υπέροχο να ακούω αυτό το τραγούδι όταν κάνω διάδρομο. Ήταν επιτυχία. Ήταν φωτιά πέρυσι», είπε ο RM. «Και, φυσικά το “Intentions” και το “Exile” ήταν τρελά. Και ο J Balvin με την Dua Lipa».

«Είμαστε αγχωμένοι και στην πραγματικότητα, ειλικρινά, δεν περιμένουμε τόσο πολύ να κερδίσουμε γιατί δεν θέλουμε να απογοητευτούμε. Η Lady Gaga, η Taylor, ο Bieber, όλα τα μεγάλα ονόματα είναι υποψήφια. Λοιπόν, είμαστε κάπως μπερδεμένοι. Είναι μια εναλλαγή συναισθημάτων», περιέγραψε.

Οι BTS θα εμφανιστούν για δεύτερη φορά στη σκηνή των Βραβείων Grammy. Έκαναν το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση πέρυσι όταν συνόδευσαν τον Lil Nas X και τον Billy Ray Cyrus στην επιτυχία «Old Town Road».