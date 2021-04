Οι Chemical Brothers επιστρέφουν με το νέο τραγούδι «The Darkness That You Fear»

«Το σκοτάδι που φοβάσαι» θέλουν να διώξουν οι Chemical Brothers με το νέο αισιόδοξο τραγούδι τους.

Οι Chemical Brothers επιστρέφουν με το νέο single «The Darkness That You Fear».

Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι των βρετανών πρωτοπόρων της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ τους «No Geography», το οποίο χαρακτηρίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης ως η καλύτερη δουλειάς τους.

Το «The Darkness That You Fear» έχει βασιστεί σε δύο διακριτά και διαφορετικά φωνητικά δείγματα και έναν ιλιγγιώδη ψυχεδελικό ήχο, αποτελώντας το ηχητικό ισοδύναμο του φωτός στην άκρη του τούνελ, μια βροχή ελπίδας και ένα δείκτη προς ένα φωτεινότερο και πιο ανοιχτό μέλλον.

Ο Tom Rowlands των Chemical Brothers δηλώνει: «Το The Darkness That You Fear είναι ένα αισιόδοξο κομμάτι. Όταν είδαμε ότι ο συνδυασμός των διαφορετικών φωνών ταίριαζε με τη ροή της μουσικής, μας έκανε να αισθανθούμε αισιόδοξοι, σαν να ήταν κάτι που θέλαμε να μοιραστούμε».

Στο εξώφυλλο του «The Darkness That You Fear» απεικονίζεται ένα έργο από τον εκλιπόντα Βρετανό καλλιτέχνη αφηρημένης τέχνης Σερ Terry Frost.

Το «The Darkness That You Fear» κυκλοφορεί από την EMI Records / Universal Music μαζί με ένα έντονα παραισθησιογόνο music video που ξυπνάει αναμνήσεις και έχει δημιουργηθεί από τον Ruffmercy, τον σκηνοθέτη από το Μπρίστολ που συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Thom Yorke, Run The Jewels και DJ Shadow.

«Όταν άκουσα για πρώτη φορά το τραγούδι συνδέθηκα αμέσως με το θέμα του και τη συνολική θετική ενέργειά του. Ανακοινώθηκαν νέες κυβερνητικές οδηγίες για χαλάρωση του lockdown και σε συνδυασμό με τον ήλιο που λάμπει, με έκανε να αισθάνομαι αισιόδοξο για το προσεχές καλοκαίρι», σχολιάζει ο Ruffmercy.

«Πυροδότησε επίσης ένα δυνατό συναίσθημα νοσταλγίας που με έκανε να κοιτάξω στο παρελθόν και να αναζητήσω οπτική έμπνευση από την περίοδο κατά την οποία ανακάλυψα για πρώτη φορά τους Chemical Brothers στα μέσα της δεκαετίας του ’90», συνεχίζει.

«Το βίντεο σπάνια πλάνα αρχείου από τα μέσα έως τα τέλη της δεκαετίας του ’90 με υφές που έχουν ζωγραφιστεί με το χέρι σε φιλμ Super 8 και animation ζωγραφισμένα στο χέρι. Μου αρέσει να χρησιμοποιώ χρώματα για να δημιουργώ χάος και να προκαλώ συναισθήματα και αυτό ήταν το τέλειο έργο για να το κάνω», περιγράφει.

Οι Chemical Brothers θα κυκλοφορήσουν ένα βινύλιο 12” περιορισμένη έκδοσης την πρώτη ημέρα της Record Store Day 2021, στις 12 Ιουνίου.