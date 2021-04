Ένα καινούργιο κεφάλαιο ανοίγουν οι CHVRCHES.

Οι CHVRCHES επιστρέφουν με το νέο single «He Said She Said».

Έχοντας ηχογραφηθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από απόσταση σε δύο διαφορετικές πλευρές του Ατλαντικού, το «He Said She Said» έρχεται τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Love Is Dead» των CHVRCHES.

Η frontwoman του συγκροτήματος, Lauren Mayberry, είπε για το τραγούδι: «Όπως όλοι, είχα πολύ χρόνο να σκεφτώ και να προβληματιστώ το τελευταίο έτος. Για να εξετάσω τις εμπειρίες που προηγουμένως είχα εξετάσει επιφανειακά ή είχα θάψει βαθιά. Αισθάνομαι ότι έχω περάσει μεγάλος μέρος της ζωής μου (προσωπικά και επαγγελματικά) εξασκώντας την άβολη πράξη εξισορρόπησης που περιμένουν από τις γυναίκες και γίνεται πιο πολύπλοκο και εξαντλητικό όσο μεγαλώνω».

«Να είστε επιτυχημένες, αλλά μόνο με τον τρόπο που θέλουμε να είστε. Πείτε την άποψή σας αλλά όχι τόσο δυνατά θα κλέψετε την προσοχή από τις άνδρες. Να είστε ελκυστικές, αλλά μόνο προς όφελος των ανδρών και σίγουρα, να μην είστε ματαιόδοξες. Βάλτε τα δυνατά σας να είστε το καυτό λυπημένο κορίτσι, αλλά να μην είστε πραγματικά λυπημένες με τρόπο που θα είναι άβολος για όλους. Να είστε έξυπνες αλλά όχι αρκετά έξυπνες για να ζητήσετε περισσότερα από αυτά που σας δίνουν», συνέχισε.

«Το “He Said She Said” είναι ο τρόπος που διευθετώ τα πράγματα για τα οποία έχω αποδεχτεί ότι ξέρω πως δεν έπρεπε να έχω. Πράγματα που προσποιήθηκα ότι δεν με βλάπτουν. Ήταν το πρώτο τραγούδι που γράψαμε όταν συναντηθήκαμε ξανά και ο πρώτος στίχος (“Είπε, με βάλατε μέχρι θανάτου”) ήταν ο πρώτος στίχους που βγήκε», περιέγραψε η Mayberry.

«Όλοι στίχοι των κουπλέ είναι χιουμοριστικές εκδοχές ή παραφράσεις πραγμάτων που μου έχουν ειπωθεί πραγματικά από άνδρες στη ζωή μου. Το να είσαι γυναίκα είναι εξαντλητικό και φάνηκε ότι είναι καλύτερο να το φωνάζεις σε ένα pop τραγούδι παρά να το φωνάζεις στο κενό. Μετά την τελευταία χρονιά, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε με την αίσθηση ότι χάνουμε το μυαλό μας», κατέληξε η τραγουδίστρια των CHVRCHES.

Το music video για το «He Said She Said» σκηνοθέτησε ο Scott Kiernan και διαδραματίζεται σε ένα σκοτεινό φωτογραφικό θάλαμο με λαμπερά κόκκινα φώτα και φωτογραφίες που εμφανίζονται με την παραδοσιακή χημική διαδικασία.

Η Lauren Mayberry εμφανίζεται μέσα σε μια γιγαντιαία περιστρεφόμενη πόρτα καθώς τραγουδά με ένταση για μια χειριστική σχέση.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, η περιστρεφόμενη πόρτα είναι μια μεταφορά της κυκλικής φύσης των χειριστικών δυνάμεων και των επαναλαμβανόμενων σκέψεων που συνοδεύονται από την αίσθηση ότι είσαι παγιδευμένος σε αυτές.

Αλλά αυτή η πόρτα αντιπροσωπεύει επίσης ένα τανκ εμφάνισης φωτογραφικού φιλμ: Δημιουργεί μια «εικόνα» μέσω της ανάδευσης. Αυτή η ανάδευση μπορεί να είναι κακόβουλη, από κάποια χειριστική, κυρίαρχη δύναμη, όπως σε μια καταχρηστική σχέση, ή μπορεί να είναι μια διαμαρτυρία, μια θετική δύναμη για την ανάκτηση του ελέγχου.

Οι CHVRCHES δήλωσαν για το music video: «Η συνεργασία με τον Scott ήταν πραγματικά συναρπαστική καθώς μοιραζόμαστε την ίδια άποψη. Πραγματικά κατάλαβε και ανέδειξε τις αναφορές μας. Ανακαλύψαμε για τη δουλειά του μέσω μιας ταινίας μικρού μήκους που έφτιαξε για τη “Moog” και απλά πάθαμε εμμονή με την αισθητική του και τον τρόπο με τον οποίο διηγείται ιστορίες».

«Έχει σκηνοθετήσει τα πάντα σε αυτή τη νέα εποχή του συγκροτήματος και ανυπομονούμε να δουν οι θαυμαστές των CHVRCHES την ιστορία να ξετυλίγεται…», συμπλήρωσε το σκοτσέζικο συγκρότημα που αποτελείται από τους Lauren Mayberry, Iain Cook και Martin Doherty.