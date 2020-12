Οι CNCO διασκευάζουν το «Hero» του Enrique Iglesias

Οι CNCO διασκευάζουν στο νέο άλμπουμ τους την παγκόσμια επιτυχία «Hero» του Enrique Iglesias.

Οι CNCO αποκαλύπτουν το νέο single «Hero», το τρίτο κατά σειρά τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Déjà Vu».

Το «Hero» είναι μια εμπνευσμένη διασκευή της ομότιτλης επιτυχίας του Enrique Iglesias που κυκλοφόρησε το 2001. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι το πρώτο τραγούδι των CNCO που διαθέτει αποκλειστικά αγγλικούς στίχους.

Το music video που συνοδεύει το «Hero» σκηνοθέτησε ο φημισμένος σκηνοθέτης Carlos Perez. Το αποτέλεσμα είναι ένας φόρος τιμής από το πενταμελές λάτιν συγκρότημα στο αξέχαστο video των Backstreet Boys για το τραγούδι «Show Me The Meaning Of Being Lonely» (1999).

Οι CNCO θα παρουσιάσουν πρώτη φορά ζωντανά το «Hero» στην τηλεοπτική εκπομπή «Good Morning America» στις 14 Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, το γκρουπ είχε την τιμή να συμπεριληφθεί από το Forbers στην ετήσια λίστα «30 Under 30» για το 2021 στην κατηγορία της μουσικής. Οι CNCO είναι οι μοναδικοί εκπρόσωποι της λάτιν μουσικής σκηνής στη φετινή έκδοση της λίστας, η οποία αναγνωρίζει τους καλλιτέχνες που κατακτούν τα charts και αλλάζουν την κουλτούρα της μουσικής.

Το boy band άνοιξε τον κύκλο του άλμπουμ «Déjà Vu» τον προηγούμενο μήνα με μια ανανεωμένη εκτέλεση του τραγουδιού «Tan Enamorados» του Ricardo Montaner που γνώρισε ευρεία απήχηση τη δεκαετία του 1980 και ακολούθησε πριν από δύο εβδομάδες το «Mis Ojos Lloran Por Ti», μια διασκευή του ομότιτλου τραγουδιού του Angel López από το 1996.

Το άλμπουμ «Déjà Vu» των CNCO αναμένεται να κυκλοφορήσει από τη Sony Music Latin στις 5 Φεβρουαρίου.