Οι CNCO κυκλοφορούν το single «Tan Enamorados» και ανακοινώνουν νέο άλμπουμ

Το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ των CNCO.

Οι CNCO δίνουν φρέσκια πνοή στο «Tan Enamorados».

Μετά από πολλά teasers την προηγούμενη εβδομάδα που προανήγγειλαν μία νέα εποχή, το πολυπλατινένιο συγκρότημα των CNCO ανακοινώνει ότι το τρίτο studio album του θα έχει τον τίτλο «Déjà Vu» και θα κυκλοφορήσει από τη Sony Music Latin στις 5 Φεβρουαρίου 2021.

Για το επερχόμενο project η μπάντα αλλάζει και διασκευάζει σε νέες εκδοχές αγαπημένα κλασικά τραγούδια από τις περασμένες δεκαετίες που την έχουν εμπνεύσει.

Οι πέντε τραγουδιστές δεν έφεραν μόνο φρέσκια πνοή σε αυτά τα τραγούδια, αλλά προκάλεσαν και λίγη νοσταλγία.

Το πρώτο τραγούδι του άλμπουμ είναι το «Tan Enamorados», μια επανεκτέλεση της γνωστής επιτυχίας των ‘80s που συνοδεύεται από ένα music video σε σκηνοθεσία του γνωστού Carlos Perez.

Το video έχει σημαντικές αναφορές από τεράστιες στιγμές της pop κουλτούρας του 1988, την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε και το πρωτότυπο τραγούδι. Μεταξύ των αυτών αναφορές και στο video για το «(You’ve Got It) The Right Stuff» των New Kids On The Block.

Επιπλέον οι CNCO, θα παρουσιάσουν live για πρώτη φορά το «Tan Enamorados» στο 94ο ετήσιο Macy’s Thanksgiving Day Parade στις 26 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, στην καθιερωμένη παρέλαση της αλυσίδας Macy’s για την ημέρα των Ευχαριστιών.

Οι CNCO είναι οι Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel De Jesús, Joel Pimentel και Erick Brian Colón.

Το tracklist του άλμπουμ «Déjà Vu»

1. Tan Enamorados

2. Amor Narcotico

3. Lo Dejaria Todo

4. Entra En Mi Vida

5. Hero

6. Imaginame Sin Ti

7. Solo Por Un Beso

8. Mis Ojos Lloran Por Ti

9. La Quiero A Morir

10. Solo Importas Tu

11. El Amor De Mi Vida

12. Por Amarte Asi

13. 25 Horas