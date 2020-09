Οι Future Islands ανακοινώνουν το άλμπουμ «As Long As You Are»

To νέο άλμπουμ των Future Islands αντιμετωπίζει παλιά φαντάσματα και καλωσορίζει μια νέα ελπίδα.

Οι Future Islands επιστρέφουν με το έκτο studio album τους, το οποίο θα έχει τον τίτλο «As Long As You Are» και θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου από την 4AD.

Παράλληλα, παρουσιάζουν το νέο τους video για το δεύτερο single του άλμπουμ, «Thrill», με πρωταγωνιστή και σκηνοθέτη τον Samuel T. Herring, ενώ ανακοινώνουν πως την ημέρα κυκλοφορίας του δίσκου θα πραγματοποιηθεί και μια ειδική συναυλία μέσω livestream.

To «As Long As You Are» ασχολείται με το παρελθόν αλλά και το μέλλον, αντιμετωπίζοντας παλιά φαντάσματα και καλωσορίζοντας μια νέα ελπίδα. Είναι ένα άλμπουμ που μιλάει για την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τη λύτρωση και το να αφήνεις πίσω σου ό,τι σε πληγώνει, επιτρέποντας στις παλιές πληγές να επουλωθούν και να κλείσουν τα δυσάρεστα κεφάλαια.

Το άλμπουμ αυτό επίσης, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τους Future Islands.

Ο ντράμερ Mike Lowry συμμετέχει επίσημα ως μέλος της μπάντας ενισχύοντας το τρίο των William Cashion, Samuel T. Herring και Gerrit Welmers. Η τετράδα ανέλαβε επίσημα καθήκοντα παραγωγής για πρώτη φορά, μαζί με τον παραγωγό Steve Wright στα Wrightway Studio στη Βαλτιμόρη.

Στις 9 Οκτωβρίου, ημέρα κυκλοφορίας του άλμπουμ, οι Future Islands θα δώσουν μια ειδική συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην γενέτειρά τους, τη Βαλτιμόρη,και θα προβληθεί μέσω live-streaming.

Περισσότερα σχετικά με τα εισιτήρια αλλά και το merchandise του νέου δίσκου μπορείτε να βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του συγκροτήματος.