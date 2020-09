Οι Future Islands μοιράζονται το single «Moonlight»

Ένα τραγούδι για τα κενά του εαυτού μας παρουσιάζει το συγκρότημα των Future Islands.

Οι Future Islands αποκαλύπτουν ακόμα ένα single μέσα από το νέο τους άλμπουμ «As Long As You Are» που θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου από τη 4AD.

Το «Moonlight» συνοδεύεται από ένα video clip που σκηνοθέτησε ο Will Mayer («BADBADNOTGOOD») και στο οποίο πρωταγωνιστούν ο Matthew Gray Gubler («Criminal Minds», «500 Days of Summer») και η Callie Hernandez («La La Land», «Alien»).

Ο frontman της μπάντας Samuel T. Herring λέει σχετικά με το τραγούδι: «Το “Moonlight” μιλάει για την καταθλιπτική φάση της αγάπης. Μιλάει για τα κενά του εαυτού μας. Έχει να κάνει την αποδοχή, γιατί η αγάπη μας το επιτρέπει αυτό. “Δεν μπορούσα να δω, είχα ένα σύννεφο στα χέρια μου, αλλά αν σε ρωτούσα θα έλεγες, είναι μόνο βροχή, τίποτα περισσότερο”».

Για να γιορτάσουν την κυκλοφορία του έκτου άλμπουμ τους, οι Future Islands θα δώσουν μια ξεχωριστή συναυλία, τη μοναδική εμφάνισή τους για το 2020.

Το συγκρότημά από τη Βαλτιμόρη έχει περάσει την τελευταία δεκαετία κάνοντας μεγάλες περιοδείες κάθε χρόνο, αλλά το 2020 ήταν η πρώτη χρονιά που δεν έδωσαν κάποια συναυλία από το 2008.

Έτσι λοιπόν, η 1.235η συναυλία τους θα πραγματοποιηθεί online μέσω ενός παγκόσμιου livestream event στις 9 Οκτωβρίου.

Η εκδήλωση ονομάζεται «A Stream of You and Me» και θα πραγματοποιηθεί στο Maryland, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Michael Garber (Phoenix, Bon Iver, Kamasi Washington) και τον ιδιαίτερο φωτισμό ο light artist Pierre Claude (The Strokes, Phoenix, Gesaffelstein).

Το «As Long As You Are» ασχολείται με το παρελθόν αλλά και το μέλλον, αντιμετωπίζοντας παλιά φαντάσματα και καλωσορίζοντας μια νέα ελπίδα.

Είναι ένα άλμπουμ που μιλάει για την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια, τη λύτρωση και το να αφήνεις πίσω σου ότι σε πληγώνει, επιτρέποντας στις παλιές πληγές να επουλωθούν και να κλείσουν τα δυσάρεστα κεφάλαια.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 11 τραγούδια ανάμεσα τους και τα δύο ήδη γνωστά singles «Thrill» και «For Sure».

Επιπλέον, είναι μια νέα εποχή για τους Future Islands. Ο ντράμερ Mike Lowry συμμετέχει επίσημα ως μέλος της μπάντας ενισχύοντας το τρίο των William Cashion, Samuel T. Herring και Gerrit Welmers. Η τετράδα ανέλαβε επίσημα καθήκοντα παραγωγής για πρώτη φορά, μαζί με τον παραγωγό Steve Wright στο Wrightway Studio στη Βαλτιμόρη.