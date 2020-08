Οι Glass Animals κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Dreamland»

Οι Glass Animals αποκαλύπτουν το μαγικό κόσμο του «Dreamland».

Οι Glass Animals προσκαλούν το κοινό σε ένα απολαυστικό ταξίδι στο μαγικό κόσμο του νέου άλμπουμ τους «Dreamland», που κυκλοφορεί από την Polydor Records / Universal Music.

Η μπάντα από το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε δυναμικά το 2020 και άνοιξε τον κύκλο του «Dreamland» κυκλοφορώντας το single «Your Love (Déjà vu)» το Φεβρουάριο.

Αφού ξεκίνησαν εντυπωσιακά την περιοδεία που είχαν οργανώσει για την προώθηση του νέου άλμπουμ τους, ο Dave Bayley και τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος αναγκάστηκαν να σταματήσουν απότομα τις εμφανίσεις τους λόγω της πανδημίας και βρέθηκαν σε κοινωνική απομόνωση, όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

Ωστόσο οι Glass Animals προσαρμόστηκαν στη νέα κανονικότητα τους τελευταίους τέσσερις μήνες και δημιούργησαν νέους τρόπους για να συνδεθούν με το κοινό τους σε όλο τον κόσμο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η μπάντα δημοσίευσε μια σειρά από εμπνευσμένες διασκευές, δημιούργησε το δικό της Open-Source ιστότοπο, το δικό της τηλεοπτικό δίκτυο και μερικά εντυπωσιακά και ευρηματικά μουσικά βίντεο, καλώντας το κοινό να ανακαλύψει το μαγικό κόσμο του «Dreamland».

Στην καρδιά του «Dreamland» βρίσκεται ο αρκετά αινιγματικός Dave Bayley, frontman του συγκροτήματος και εξαιρετικός παραγωγός, του οποίου η δουλειά δεν περιορίζεται στους Glass Animals αλλά επεκτείνεται σε ονόματα όπως οι Joey Bada$$, Flume, Wale, Khalid και πιο πρόσφατα ο Denzel Curry – στα τέλη του 2019 με το single «Τόκιο Drifting».

Για τον Bayley, το «Dreamland» καταγράφει με νοσταλγική διάθεση τη ζωή του μέχρι σήμερα και καλύπτει ένα ευρύ και δύσκολο έδαφος, αποκαλύπτοντας όλη την αλήθεια.

Το άλμπουμ είναι εμπνευσμένο από προσωπικές εμπειρίες και έντονα συναισθήματα, όπως το φρικτό ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με το ποδήλατό του ο ντράμερ της μπάντας Joe Seaward τον Ιούλιο του 2018, το οποίο απείλησε τόσο τη δική του ζωή του όσο και όλων των Glass Animals.

Το «Dreamland» είναι το πιο τολμηρό άλμπουμ της μπάντας, μια δυναμική και προσωπική ιστορία που γεννήθηκε σε μια εποχή τεράστιας σύγχυσης και αβεβαιότητας για το συγκρότημα και έχει αρκετά επίκαιρο χαρακτήρα.

Το άλμπουμ έχει χαρίσει στους Glass Animals τις υψηλότερες θέσεις στις οποίες έχουν βρεθεί στα charts.

Το «Dreamland» έκανε ντεμπούτο στο No. 7 του Billboard 200 στις Ηνωμένες Πολιτείες και έφτασε επίσης στο No. 1 του Rock Album Chart και στο No. 2 του Alternative Album Chart.

Το άλμπουμ σημείωσε επίσης το καλύτερο ντεμπούτο από βρετανικό εναλλακτικό συγκρότημα στα αμερικανικά charts μετά τους The 1975, με τους Glass Animals να αποτελούν μαζί με τους Dua Lipa, The 1975, Louis Tomlinson, Niall Horan και Ozzy Osbourne τα έξι μοναδικά ονόματα της βρετανικής σκηνής που ανέβηκαν φέτος με τα άλμπουμ τους στο Top 10 των ΗΠΑ.

Το «Dreamland» έκανε επίσης είσοδο στο No. 2 του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει βρεθεί στο Top 10 σε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ιρλανδία.

Ο νέος δίσκος των Glass Animals συγκέντρωσε 100 εκατομμύρια streams από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, ενώ το single «Heat Waves» να κερδίζει συνεχώς έδαφος στα ψηφιακά charts, έχοντας εκτοξευθεί ήδη στο Top 10 του παγκόσμιου και του αμερικανικού Viral Chart στο Spotify.