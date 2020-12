Οι Gorillaz παλεύουν με ένα θαλάσσιο τέρας στο video του «The Lost Chord»

Οι Gorillaz αποκαλύπτουν το τελευταίο video από το άλμπουμ τους «Song Machine, Season One: Strange Timez» με ένα νέο visual για το τραγούδι «The Lost Chord» με τη συμμετοχή του Leee John.

Στο νέο video οι τέσσερις χαρακτήρες της εικονικής μπάντας ξεβράζονται στις ακτές της Plastic Beach, με το «The Lost Chord» να συνεχίζεται από το σημείο που σταμάτησε το video για το «The Valley Of The Pagans».

Οι Gorillaz έρχονται αντιμέτωποι στη συνέχεια με τον Leee John, ο οποίος παίρνει τη μορφή ενός τεράστιου θαλάσσιου τέρατος που εκτοξεύει λέιζερ από τα μάτια του.

Αφού κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασμά του, το θαλάσσιο τέρας επιστρέφει στο βυθό της θάλασσας και τα μέλη της μπάντας εξαφανίζονται προς άγνωστο προορισμό μέσα από μια πύλη που ανοίγει μαγικά στον ουρανό.

2020 – one of the most challenging years in human history.

But somehow, against all odds, with the help of you and the extended Gorillaz family, we still managed to make our own little piece of history.

Thanks for your patience, and for believing in Gorillaz. 👊 pic.twitter.com/A0oAKU8T53

— gorillaz (@gorillaz) December 22, 2020