Οι Little Mix θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τη Sawetiee για το remix του «Confetti»

Οι Little Mix θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για το επόμενο single τους με τη Saweetie.

Μετά την επιτυχία του «Sweet Melody», το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση των βρετανικών charts, το γυναικείο συγκρότημα επιστρέφει με μία ανανεωμένη εκδοχή του τραγουδιού που δάνεισε τον τίτλο του στο τελευταίο άλμπουμ τους, «Confetti», στην οποία συναντά την περιζήτητη Αμερικανίδα ράπερ.

Οι Little Mix ανακοίνωσαν ότι το remix του «Confetti» με τη συμμετοχή της Saweetie πρόκειται να κυκλοφορήσει την Παρασκευή 30 Απριλίου.

Αυτή θα είναι η πρώτη κυκλοφορία του βρετανικού συγκροτήματος μετά την αποχώρηση της Jesy Nelson, η οποία αποχαιρέτησε μετά από σχεδόν έντεκα χρόνια την Perrie Edwards, τη Leigh-Anne Pinnock και την Jade Thirlwall για να επικεντρωθεί στην ψυχική υγεία της.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Jesy Nelson συμμετείχε στην ηχογράφηση του άλμπουμ «Confetti», το οποίο κυκλοφόρησε από την RCA Records / Sony Music το Νοέμβριο του 2020 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση των πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως εκ τούτου είναι πολύ πιθανό την ακούσουμε και στο επερχόμενο remix με τη Saweetie, όμως μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί αν το τρίο ηχογράφησε τελικά από την αρχή το ομότιτλο τραγούδι του «Confetti».

Στο μεταξύ οι Little Mix είναι για τρίτη φορά υποψήφιες κατά τη διάρκεια της πορείας του για το βραβείο του Καλύτερου Βρετανικού Συγκροτήματος στα BRIT Awards, όπου διαθέτουν συνολικά 10 υποψηφιότητες και έχουν κερδίσει δύο βραβεία.

Υπενθυμίζεται ότι τα BRIT Awards 2021 θα διεξαχθούν στις 11 Μαΐου.

The news you’ve all been waiting for… our brand new single Confetti featuring @Saweetie is out 30/04 🖤✨ pic.twitter.com/Ndw0l8YQNh

— Little Mix (@LittleMix) April 21, 2021