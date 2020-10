Οι Little Mix μοιράζονται το νέο single και music video «Sweet Melody»

Ακόμα ένα τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ των Little Mix.

Οι Little Mix προσθέτουν μια «γλυκιά μελωδία» στο πολύχρωμο – όπως εξελίσσεται – μωσαϊκό του έκτου ολοκληρωμένου άλμπουμ τους.

Το «Sweet Melody» αποτελεί το επόμενο από τα 13 τραγούδια του επερχόμενου άλμπουμ «Confetti» του γυναικείου συγκροτήματος που δίνεται στο φως δημοσιότητας.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock και Jade Thirlwall έχουν φροντίσει να δώσουν στους θαυμαστές τους μια δυνατή δόση από τη νέα δισκογραφική δουλειά τους με μια σειρά εβδομαδιαίων κυκλοφοριών.

Μετά τα τραγούδια «Break Up Song» και «Holiday» που κυκλοφόρησαν τους προηγούμενους μήνες, οι Little Mix υποδέχθηκαν τον Οκτώβριο με αλλεπάλληλα τραγούδια από το «Confetti», αρχής γενομένης με το «Not A Pop Song» και αμέσως μετά το «Happiness».

Ακολουθεί τώρα το «Sweet Melody», το οποίο είναι το τρίτο επίσημο single του «Confetti», παίρνοντας τη σκυτάλη από το «Break Up Song» και το «Holiday», καθώς τα υπόλοιπα τραγούδια λειτούργησαν ως απλοί προπομποί του άλμπουμ.

Το «Sweet Melody» απέκτησε εικόνα με ένα music video που επιμελήθηκε ο Βρετανός σκηνοθέτης KC Locke (Ed Sheeran, Stormzy, Aitch). Τα γυρίσματα έγιναν σε μια άδεια αποθήκη, όπου τα τέσσερα κορίτσια χορεύουν στο ρυθμό του τραγουδιού.

Οι Little Mix θα τραγουδήσουν για πρώτη φορά ζωντανά το «Sweet Melody» στις 8 Νοεμβρίου στα MTV Europe Music Awards 2020, μια βραδιά που θα έχει έντονο το άρωμά τους, καθώς το κουαρτέτο θα αναλάβει την παρουσίαση της τελετής απονομής.

Δύο ημέρες νωρίτερα, στις 6 Νοεμβρίου, θα κυκλοφορήσει από την RCA Records / Sony Music στις 6 Νοεμβρίου το νέο άλμπουμ «Confetti» των Little Mix.