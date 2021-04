Η Hannah Reid αναλαμβάνει τα ηνία και οδηγεί τους London Grammar σε ένα φωτεινό μονοπάτι.

Οι London Grammar κυκλοφορούν το νέο άλμπουμ «Californian Soil».

Το «Californian Soil» είναι ένα αδιαμφισβήτητα όμορφο άλμπουμ από τους London Grammar, των οποίων η επιτυχία και η μακροβιότητα ως συγκρότημα αποτυπώνονται στα βρετανικά μουσικά δρώμενα για πάνω από μία δεκαετία.

Λίγες ημέρες πριν την άφιξη του νέου άλμπουμ τους, οι London Grammar μοιράζονται το music video για το νέο single «How Does It Feel», για την παραγωγή του οποίου το συγκρότημα συνέπραξε με τον βραβευμένο δημιουργό και παραγωγό Steve Mac, γνωστός για τις συνεργασίες του με ορισμένα από τα πιο γόνιμα ονόματα της pop.

Στο music video του «How Does It Feel» πρωταγωνιστούν η κεντρική τραγουδίστρια των London Grammar ο Jacob Fortune-Lloyd της επιτυχημένης σειράς «The Queen’s Gambit» (Το Γκαμπί της Βασίλισσας), στο ρόλο του συντρόφου της.

«Πάντα μου άρεσε η pop μουσική. Μερικοί από τους πιο αγαπημένους μου δημιουργούς και τραγουδιστές είναι γυναίκες, πολλές από τις οποίες είναι νεότερες από εμένα αλλά κατακτούν τον pop κόσμο με καταπληκτικά τραγούδια», σχολιάζει η Hannah Reid.

«Αυτό το τραγούδι ξεκίνησε ως πείραμα και κατέληξε να είναι ένα από τα αγαπημένα μου στο δίσκο. Μαζί με την εναλλακτική μας πλευρά, δημιουργεί ένα φως και μια σκιά στο άλμπουμ μας που πάντα ήθελα να πετύχω», εξηγεί.

Το «Californian Soil» διαθέτει έναν νέο και σαφή σκοπό που επικεντρώνεται στην κεντρική τραγουδίστρια Hannah Reid, καθώς δημιουργεί ένα μήνυμα θηλυκότητας και δύναμης.

Η Hannah Reid δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση όταν οι London Grammar άρχισαν να ετοιμάζουν το τρίτο άλμπουμ τους, προς το τέλος του 2017.

Το προηγούμενο έτος με την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του τρίο, «Truth Is a Beautiful Thing» και την περιοδεία που ακολούθησε, η τραγουδίστρια και πολυοργανίστρια βιώσει εμπειρίες που προκάλεσαν την απογοήτευση της με τη μουσική βιομηχανία, ιδίως ο σεξισμός που αντιμετώπιζε τακτικά.

Η Hannah Reid ζούσε επίσης με το χρόνιο πόνο της ινομυαλγία.

Χωρίς να έχει πια την ενέργεια να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των άλλων και να ασχολείται με τις προσδοκίες, επικεντρώθηκε σε αυτά που ήθελε να εκφράσει ως τραγουδοποιός και τα είπε πιο ρητά και κατηγορηματικά από ποτέ, δημιουργώντας μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές το μονοπάτι προς το «Californian Soil».

Η διαδικασία ήταν απελευθερωτική. Ακόμα και αν δεν κυκλοφορούσε ποτέ αυτό το άλμπουμ, η Hannah Reid είχε αποκτήσει ξανά τη δύναμη που είχε χάσει.

Κατά μήκος των συναντήσεων στο στούντιο με τα άλλα δύο μέλη της μπάντας, τον Dan Rothman και τον Dot Major, γεννήθηκε το πιο πλούσιο και περιπετειώδες άλμπουμ των London Grammar μέχρι σήμερα.

Το «Californian Soil» καλύπτει μια ευρεία γκάμα ήχων που εκτείνεται από το pop κομμάτι «How Does It Feel» και τη λιτή μπαλάντα «America» μέχρι τα dance τραγούδια «Baby It’s You» και «Lose Your Head», στα οποία οι London Grammar συνεργάστηκαν με τον house παραγωγό George FitzGerald.

Το διπλά πλατινένιο άλμπουμ «If You Wait» με το οποίο έκαναν το ντεμπούτο τους οι London Grammar του 2013 διαδέχθηκε το 2017 το No. 1 άλμπουμ «Truth Is A Beautiful Thing»

Μέχρι σήμερα το συγκρότημα έχει καταγράψει παγκοσμίως πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων αντιτύπων έχει πουλήσει πάνω από ένα εκατομμύριο εισιτήρια ενώ η μουσική του έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο streams.

Οι London Grammar έχουν αποσπάσει πολυάριθμες υποψηφιότητες για BRIT Award και έχουν κερδίσει το περίβλεπτο Ivor Novello Award, παραμένοντας ένα από τα πιο εξαιρετικά και επιτυχημένα ονόματα μιας γενιάς.