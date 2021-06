Οι Metallica γιορτάζουν τα 30 χρόνια του «The Black Album» με μία εκπληκτική επανέκδοση και ένα άλμπουμ με διασκευές

Ακούστε τη διασκευή της Miley Cyrus για το «Nothing Else Matters» των Metallica με τη συμμετοχή των Elton John, Yo-Yo Ma, Watt, Robert Trujillo και Chad Smith.

Οι Metallica γιορτάζουν τη συμπλήρωση 30 ετών από την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ τους, που έφερε ως τίτλο την ονομασία τους και είναι επίσης γνωστό ως «The Black Album», με δύο κυκλοφορίες ορόσημο που θα αποκαλυφθούν από την Blackened Recordings και την Universal Music στις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Το «The Black Album» είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών. Η κυκλοφορία του το 1991 όχι μόνο έδωσε στους Metallica το πρώτο τους No. 1 σε 10 χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας πρωτιάς διάρκειας 4 εβδομάδων στις ΗΠΑ.

Μία αδιάκοπη σειρά από singles, όπως τα «Enter Sandman», «The Unforgiven», «Nothing Else Matters», «Where Where I May Roam» και «Sad But True», τροφοδότησαν την άνοδο της μπάντας στα ραδιόφωνα, με τους Metallica να μπαίνουν στην καθημερινότητα.

Θέλοντας να γιορτάσουν την επέτειο των 30 ετών από την κυκλοφορία του βραβευμένου με Grammy και 16 φορές πλατινένιου «The Black Album», οι Metallica κυκλοφορούν την απόλυτη επανέκδοση.

Το «The Black Album» έχει περάσει εκ νέου από mastering για απόλυτη ποιότητα ήχου και θα είναι διαθέσιμο σε μία ποικιλία εκδόσεων μεταξύ των οποίων, διπλό βινύλιο 180γρ., στάνταρ CD, εκτεταμένη έκδοση με 3 CD, και ψηφιακή έκδοση.

Κορωνίδα της επανακυκλοφορίας θα είναι το Limited Edition Deluxe, το οποίο θα περιλαμβάνει το remastered άλμπουμ σε διπλό βινύλιο 180γρ., ένα δίσκο βινυλίου picture disc, τρία LP βινύλια με live ηχογραφήσεις, 14 CDs (με μίξεις, demos, συνεντεύξεις, ζωντανές εμφανίσεις), 6 DVDs (με κομμένες λήψεις, παρασκήνια, επίσημα μουσικά βίντεο και live show), ένα βιβλίο 120 σελίδων με σκληρό εξώφυλλο, τέσσερις πλαστικοποιημένες κάρτες εισόδου από περιοδείες , τρεις λιθογραφίες, τρεις πένες για κιθάρα, ένα κορδόνι λαιμού Metallica, ένα φάκελο με στίχους και μία κάρτα για ψηφιακό download.

Το θρυλικό συγκρότημα θα κυκλοφορήσει επίσης το «The Metallica Blacklist», ένα άλμπουμ – πολλά περισσότερα από ένα απλό αφιέρωμα – που θα γιορτάσει τη διαρκή επιρροή αυτού του «The Black Album» με ένα από τα φιλόδοξα έργα που έχει εμπνευστεί η ομάδα των Metallica.

Ένας πρωτοφανής αριθμός 50 καλλιτεχνών που εκτείνονται σε ένα απίστευτα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, γενεών, πολιτισμών και ηπείρων θα συνεισφέρουν καταθέτοντας τη δική τους μοναδική διασκευή για το αγαπημένο τους τραγούδι από το «The Black Album».

Το «The Metallica Blacklist» θα προσφέρει νέες διαστάσεις στο «The Black Album», του οποίου η επιτυχία έφερε για πρώτη φορά τους Metallica στο mainstream μουσικό προσκήνιο και θα αποκαλύψει νέες λεπτομέρειες σχετικά με την καθολική και διαχρονική επιρροή που είχαν αυτά τα 12 τραγούδια στο κοινό και στους καλλιτέχνες όλων των ειδών.

Στο 53 τραγούδια του «The Metallica Blacklist» τραγουδιστές, τραγουδοποιοί, καλλιτέχνες της country, της ηλεκτρονικής και της hip-hop μουσικής που μοιράζονται την αγάπη τους για αυτά τα τραγούδια μαζί με punk rockers, αγαπημένα ονόματα της indie, ινδάλματα τη rock και της metali και με πολλούς άλλους.

Όλα αυτά για πάνω από 50 καλούς σκοπούς. Τα έσοδα από το «The Metallica Blacklist» θα διατεθούν ισότιμα σε 52 φιλανθρωπικές οργανώσεις επιλογής των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο άλμπουμ και στο ίδρυμα «All Within My Hands Foundation» των Metallica.

Το «The Metallica Blacklist» είναι ένα απεριόριστο αφιέρωμα που περιλαμβάνει συγκροτήματα που έχουν μοιραστεί τη σκηνή με τους Metallica και καλλιτέχνες που είναι νεότεροι από το αρχικό άλμπουμ.

Μεταξύ αυτών οι Alessia Cara, Mac DeMarco, Weezer, Rina Sawayama, Jason Isbell and the 400 Unit, St. Vincent, Royal Blood, White Reaper, Corey Taylor, Mexican Institute of Sound, Flatbush Zombies, José Madero, Moses Sumney, J Balvin, the Neptunes, Phoebe Bridgers, Mickey Guyton, Darius Rucker, Chris Stapleton, Idles και Kamasi Washington.

Είμαι μία πραγματικά εκπληκτική και κατά σημεία μυστηριώδεις ένωση μουσικής, δεκάδες από τους οποίους δεν έχουν τίποτα άλλο κοινό εκτός από πάθος για τη μουσική αυτού του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ. 12 τραγούδια. 53 καλλιτέχνες. Απεριόριστες δυνατότητες.

Το «The Metallica Blacklist» θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 ενώ οι φυσικές μορφές της έκδοσης θα ακολουθήσουν την 1η Οκτωβρίου 2021, περιλαμβάνοντας 4 CD και μία περιορισμένη έκδοση 7 LP βινυλίων.

Πρώτο δείγμα του άλμπουμ «The Metallica Blacklist» είναι μια επιβλητική διασκευή της πρωτοπόρου pop star Miley Cyrus για το εμβληματικό «Nothing Else Matters» με τη συμμετοχή του ταλαντούχου παραγωγού Watt, του σπουδαίου τραγουδιστή, τραγουδοποιού και πιανίστα Elton John, του καταξιωμένου τσελίστα Yo-Yo Ma, του μπασίστα Robert Trujillo των ίδιων των Metallica και του ντράμερ Chad Smith των Red Hot Chili Peppers.