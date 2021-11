Οι Radiohead δίνουν στη δημοσιότητα το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Follow Me Around»

Το «Follow Me Around» συμπεριλαμβάνεται στην επερχόμενη κυκλοφορία του «Kid A Mnesia».

Οι Radiohead έδωσαν στη δημοσιότητα το ακυκλοφόρητο τραγούδι «Follow Me Around».

Το «Follow Me Around» είναι τραγούδι που γράφτηκε την περίοδο του άλμπουμ «O.K. Computer», το 1997 και παιζόταν συχνά από το συγκρότημα στα soundchecks της περιοδείας του, για να γίνει γρήγορα αγαπημένο τραγούδι του κοινού.

Οι Radiohead έχουν δημοσιεύσει κατά καιρούς διάφορα αποσπάσματα από τους στίχων του τραγουδιού στην ιστοσελίδα τους, συνδέοντάς το με άλλα τραγούδια, όπως τα «Kid A και Where I End» και «You Begin». Ορισμένοι από τους στίχους του «Follow Me Around» εμφανίζονται επίσης στο κρυφό ένθετο του «Kid A».

Η πρώτη (και μοναδική) τρόπον τινά επίσημη ηχογράφηση του «Follow Me Around» συμπεριλήφθηκε στο ντοκιμαντέρ «Meeting People Is Easy» του 1998, όπου το συγκρότημα ερμήνευσε το «Follow Me Around» σε ένα soundcheck στη Φουκουόκα της Ιαπωνίας.

Το «Follow Me Around» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ζωντανά σε μια συναυλία των Radiohead στο Τορόντο τον Οκτώβριο του 2000, με τον Thom Yorke να ερμηνεύει ακουστικά, κατόπιν εκστρατείας των θαυμαστών στο site του συγκροτήματος με αίτημα να παιχτεί ζωντανά το τραγούδι.

Το μουσικό βίντεο για το «Follow Me Around» σκηνοθέτησε ο Us (Rolling Stones, Harry Styles, Hozier) και στις οθόνες μας εμφανίζεται ο Αυστραλός ηθοποιός Guy Pearce («Memento», «L.A. Confidential», «Mare of Easttown»).

Το «Follow Me Around» θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο box set «Kid A Mnesia» των Radiohead, το οποίο συγκεντρώνει σε μία έκδοση τα άλμπουμ «Kid A» (2000) και «Amnesiac» (2001) του συγκροτήματος και περιέχει επίσης έναν τρίτο δίσκο με τίτλο «Kid Amnesiae» που αποτελείται από ακυκλοφόρητο υλικό από τις ηχογραφήσεις του «Kid A» και του «Amnesiac».

Το «Kid A Mnesia» θα κυκλοφορήσει από την XL Recordings στις 5 Νοεμβρίου.