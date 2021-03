Ο καλλιτέχνης Sam Fischer ένωσε τις δυνάμεις του, αυτή την φορά με την Demi Lovato για την κυκλοφορία του νέου του single “What Other People Say”.

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε το παγκόσμιο smash hit του “The City” αλλά και το πιο πρόσφατο project του “Homework”, ο καλλιτέχνης ένωσε τις δυνάμεις του, αυτή την φορά με την Demi Lovato για την κυκλοφορία του νέου του single “What Other People Say”.

Γραμμένο από τον Sam, πριν το “This City” γίνει hit, το track είναι ένα τραγούδι που ο καλλιτέχνης γνώριζε πάντα πως θα γίνει ντουέτο και εξεπλάγην ευχάριστα όταν η Demi Lovato έγινε το άτομο που τον συνοδεύσει στα φωνητικά. Μιλάει για το συναίσθημα του να νιώθεις μόνος σου και να μην θες να απογοητεύσεις τους ανθρώπους γύρω σου. Το ντουέτο χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές ζωές και οπτικές ενώνοντας τες για την δημιουργία ενός κοινού μηνύματος. Η νέα κυκλοφορία είναι πολύ ιδιαίτερη με ένα δυναμικό ρεφραίν γεμάτο συναισθήματα.

Ο Sam δήλωσε: “To “What Other People Say” είναι μία εξομολόγηση, μία συνειδητοποίηση του πόσο μπορείς να απομακρυνθείς από τον εαυτό σου στην προσπάθειά σου να είσαι αρεστός. Μιλάει για την πίεση την κοινωνίας και το πως όταν ασχολείσαι με τα λάθος πράγματα μπορείς να γίνει άλλος άνθρωπος”.

H Demi δήλωσε: “ Αυτό το τραγούδι είναι μία αναπαράσταση του πως είναι να χάνεις αυτό που πραγματικά είσαι σε μία προσπάθεια να ικανοποιήσεις τους ανθρώπους και την κοινωνία. Γι’αυτό τον λόγο ήθελα να συνεργαστώ σε αυτό το project με τον Sam. Στην ουσία μιλάει για δύο ανθρώπους που έρχονται κοντά για να βρουν λύσεις στα προβλήματα τους”.

Μαζί με την κυκλοφορία του “What Other People Say”, o Sam Fischer ανακοίνωσε πως επιλέχθηκε ως ο πρώτος “Artist on the Rise” για το 2021 από το YouTube. Άλλοι καλλιτέχνες που είχαν επιλεχθεί στο παρελθόν συμπεριλαμβάνουν την Mabel, τον Aitch, την Freya Ridings, την Mahalia, την Beabadoobee και την Celeste.

Το “WHAT OTHER PEOPLE SAY” κυκλοφορεί απο την Panik Records και την Sony Music.