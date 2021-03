Ο μουσικός και ακτιβιστής Jon Batiste κυκλοφορεί το τρίτο του single από το αναμενόμενο του άλμπουμ με τίτλο “We Are” που θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαρτίου.

Το “Cry” είναι ένα πολύ συναισθηματικό κομμάτι, που έχει να πεί μια πολύ σημαντική ιστορία. Πιστός στην “black tradition” ο Jon Batiste αναμειγνύει στοιχεία groove & gospel, με folk & country ήχους για το νέο single του.

“When we think about folk and country music, we should think about our ancestors more. The ones who have been called into service to give us these sounds and these feelings. The country’s first farmers were indigenous and Black folks.” – Jon Batiste