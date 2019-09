Ο Armin van Buuren παρουσιάζει το mix album «A State Of Trance, Ibiza 2019».

Ο Armin van Buuren και η Ίμπιζα έχουν φτιαχτεί ο ένας για τον άλλον.

Τόσο ο γνωστός DJ / παραγωγός όσο και το κοσμοπολίτικο νησί έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της dance μουσικής.

Ο Armin van Buuren έχει βρεθεί στην Ίμπιζα αμέτρητες φορές για ζωντανές εμφανίσεις, έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακά residencies σε clubs όπως το «Hï Ibiza» και έχει κυκλοφορήσει μία σειρά από mix albums που έχει αποκτήσει κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Armin van Buuren επιστρέφει με το έκτο άλμπουμ της σειράς «A State Of Trance, Ibiza» και παρουσιάζει με υπερηφάνεια τον ήχο του φετινού καλοκαιριού.

Η συλλογή αποτελείται από αποκλειστικά και καλοδουλεμένα remixes, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη φιλοσοφία της trance μουσικής.

Το άλμπουμ περιέχει συνολικά 44 εκπληκτικές παραγωγές και είναι χωρισμένο σε δύο μέρη, το «On The Beach» και το «In The Club», τα οποία δίνουν το λόγο στα έργα κορυφαίων καλλιτεχνών του είδους.

Οι Cosmic Gate, Fatum, Luke Bond, Markus Schulz, Purple Haze, Super8 & Tab και ο ίδιος ο Armin van Buuren είναι ορισμένα από τα ονόματα που συμμετέχουν στη συλλογή, δείχνοντας στους ακροατές την υπεροχή τους στον τομέα της trance μουσικής.

Το «A State Of Trance, Ibiza 2019» είναι ένα δροσερό αεράκι κάτω από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού.

Το franchise «A State Of Trance» του Armin van Buuren, που έχει γίνει γνωστό παγκοσμίως, περιλαμβάνει ένα βραβευμένο ραδιοφωνικό show με 42 εκατομμύρια ακροατές μηνιαίως σε περισσότερες από 80 χώρες, την ομώνυμη δισκογραφική εταιρεία, σειρά εκδηλώσεων και την ομότιτλη συλλογή που εκδίδεται ετησίως, όπως και άλλα mix albums.

Το tracklist του «A State Of Trance, Ibiza 2019»

Mix 1 – On The Beach

Armin van Buuren & Avian Grays feat. Jordan Shaw – Something Real Omnia & Whiteout – U Tom Fall – Arcadia Nikhil Prakash x Tomac – Pressure Alex Sonata & TheRio – The Rising Paul Arcane & Max Meyer – Hypnotized Melih Kor – Sunshower Gundamea feat. Andy Ruddy – Sweet Disposition Late Night Alumni – Empty Streets (Lumïsade Balearic Mix) Estiva – Sequence Jam & Spoon – Follow Me (Jerome Isma-Ae Remix) Rodg x Beatsole – Tephra Henry Dark – Sunflower Tanner Wilfong – Combo Alex Sonata & TheRio with Linnea Schössow – Stay Fatum – Outlaw Roman Messer – Magic Fly Luke Bond feat. Tyler Graves – Left Of Us Cosmic Gate – Come With Me KhoMha – Natural Ahmed Helmy – U4YA Tenishia – Moonshar

Mix 2 – In The Club