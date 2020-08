Ο Charlie Puth κυκλοφορεί το τραγούδι «Free» για την ταινία «The One and Only Ivan»

Ο Charlie Puth ερμηνεύει το «Free» με τη μοναδική φωνή του.

Μία υπέροχη μπαλάντα με τίτλο «Free» ερμηνεύει ο Charlie Puth για τις ανάγκες της ταινίας φαντασίας «The One and Only Ivan» της Disney.

Η ταινία «The One and Only Ivan» βασίζεται στο ομώνυμο παιδικό μυθιστόρημα της K. A. Applegate από το 2012. Το βιβλίο ακολουθεί την ιστορία ενός ασημόραχου γορίλα με το όνομα Ivan που ζει μέσα σε ένα κλουβί σε ένα εμπορικό κέντρο.

Το σενάριο της κινηματογραφικής μεταφοράς του έργου υπογράφει ο Mike White («School of Rock», «Pitch Perfect 3»), ενώ η σκηνοθεσία ανήκει στη Thea Sharrock.

Στους χαρακτήρες της ταινίας δανείζουν τις φωνές του καταξιωμένοι ηθοποιοί όπως οι Sam Rockwell, Angelina Jolie, Danny DeVito, Helen Mirren και Chaka Khan, μεταξύ άλλων, ενώ τους ανθρώπινους χαρακτήρες ενσαρκώνουν οι Ramón Rodríguez, Ariana Greenblatt και Bryan Cranston.

Το soundtrack του «The One and Only Ivan» περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις του Craig Armstrong και ένα καινούργιο τραγούδι με τον τίτλο «Free», το οποίο υπογράφει η υποψήφια για έντεκα Όσκαρ τραγουδοποιός Diane Warren και ερμηνεύει ο πολυπλατινένιος τραγουδιστής Charlie Puth.

«Ήταν πολύ συναρπαστικό να δουλέψω σε αυτήν την ταινία και να συνεργαστώ με την ασύγκριτη Diane Warren στο τραγούδι “Free”. Ανυπομονώ να ακούσουν όλοι αυτό που δημιουργήσαμε μαζί για αυτήν την ξεχωριστή ταινία», αναφέρει ο Charlie Puth για το κομμάτι που θα ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας.

Η Diane Warren δηλώνει: «Είμαι τόσο περήφανη που έγραψα το τραγούδι “Free” για την καταπληκτική ταινία “The One and Only Ivan” της Thea Sharrock. Το θέμα αυτής της ταινίας άγγιξε βαθιά την καρδιά μου και ελπίζω ότι το τραγούδι μου θα αγγίξει και τις δικές καρδιές».

«Ο Charlie Puth ζωντάνεψε αυτό το τραγούδι με ένα τρόπο που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε. Είναι ένα πολύ ξεχωριστό και γεμάτο νόημα τραγούδι για μένα και ελπίζω να είναι ξεχωριστό και για εσάς. Ελπίζω να σας κάνει να νιώσετε λίγο πιο ελεύθεροι», προσθέτει.

Η ταινία «The One and Only Ivan» είναι διαθέσιμη για stream αποκλειστικά στο Disney+ και μπορείτε να δείτε το trailer εδώ.