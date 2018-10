Ο Drake έσπασε άλλο ένα ρεκόρ των Beatles.

Ο Καναδός ράπερ βρέθηκε 12 φορές στο top 10 των αμερικάνικων charts, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη.

Χάρη στη συμμετοχή του στο «Mia» του Bad Bunny , o Drake κατάφερε να σπάσει ένα ρεκόρ των Beatles που κράταγε 54 χρόνια . Με αυτή τη συμμετοχή ο Drake έχει 12 τραγούδια που έχουν βρεθεί στο top 10 στο US Billboard Hot 100 chart μέσα στο 2018, τις περισσότερες συμμετοχές από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη.

Οι Beatles είχαν θέσει το ρεκόρ το 1964, την χρονιά που εκτοξεύτηκε η καριέρα τους και είχαν 11 τραγούδια στο top 10 του σχετικού chart του Billboard: «I Want To Hold Your Hand», «Please Please M», «She Loves You», «Can’t Buy Me Love», «Twist and Shout», «Do You Want To Know A Secret», «P.S. I Love You», «A Hard Day’s Night», «I Feel Fine» και «She’s A Woman».

Φέτος ο Drake βρέθηκε τρεις φορές στην κορυφή των charts φέτος με τα «God’s Plan», «Nice For What» και «In My Feelings», ενώ συμμετείχε στα hit singles «Yes Indeed» του Lil Baby , «Look Alive» του BlocBoy και «Walk It Talk It» των Migos . Τα υπόλοιπα τραγούδια του που βρέθηκαν στο top 10 φέτος ήταν τα «Nonstop», «I’m Upset», «Diplomatic Immunity», «Emotionless» και «Don’t Matter To Me».

Παρά την αξιοσημείωτη επίδοση του Drake, οι Beatles διατηρούν ακόμα ορισμένα ακατάρριπτα ρεκόρ από το 1964. Τα «Σκαθάρια» είχαν έξι τραγούδια στην πρώτη θέση των charts, ενώ δέκα τραγούδια τους βρέθηκαν στην πέμπτη θέση και πάνω.