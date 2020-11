Ο Drake αποκαλύπτει πότε θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ «Certified Lover Boy»

Στις αρχές της νέας χρονιάς θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ του Drake.

Ο Drake ενημερώνει το κοινό σχετικά με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ του με τίτλο «Certified Lover Boy».

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο καλλιτέχνης δημοσίευσε ένα teaser με το οποίο ανακοινώνει ότι το έκτο προσωπικό άλμπουμ του θα έρθει τον Ιανουάριο του 2021.

Στο βίντεο διάρκειας ενός λεπτού ο Drake αναδημιουργεί τα εξώφυλλα τριών προηγούμενων δουλειών του, μεταξύ των οποίων το «Take Care» του 2011, το «Nothing Was The Same» του 2013 και το πιο πρόσφατο mixtape «Dark Lane Demo Tapes» που κυκλοφόρησε στις αρχές του προηγούμενου Μαΐου.

Η ανακοίνωση ίσως δεν ήταν αυτό περίμεναν οι θαυμαστές του Drizzy.

Ο ίδιος ο 34χρονος καλλιτέχνης είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ότι το νέο άλμπουμ του επρόκειτο να κυκλοφορήσει το καλοκαίρι αυτής της χρονιάς, ενώ πριν λίγες ημέρες, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του ανέφερε ότι το «Certified Lover Boy» είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει «ανά πάσα στιγμή».

Το μοναδικό single από το άλμπουμ που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής είναι το «Laugh Now Cry Later» με τη συμμετοχή του Lil Durk, ένα τραγούδι που δόθηκε στη δημοσιότητα στα μέσα του περασμένου Αυγούστου και έκανε ντεμπούτο στο No. 2 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Το «Laugh Now Cry Later» θα διαδεχθεί για τον Drake το πέντε φορές πλατινένιο άλμπουμ «Scorpion» (2018), το οποίο έλαβε πέντε υποψηφιότητες για Grammy και ένα βραβείο για το «Καλύτερο Rap Τραγούδι» για το «God’s Plan».