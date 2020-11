Ο Drake κατέρριψε το ρεκόρ της Aretha Franklin και του Stevie Wonder

Ακόμα ένα ορόσημο για τον Drake.

Ο Drake κατέρριψε ρεκόρ με το «Laugh Now Cry Later».

Το τραγούδι του Καναδού ράπερ αφού πρώτα έφτασε στο No. 2 στο chart των Hot R&B / Hip-Hop Songs στο Billboard, ανέβηκε στη συνέχεια στο No. 1.

Με αυτό τον τρόπο το «Laugh Now Cry Later» είναι τώρα το 21ο τραγούδι του Drake που κατακτά την κορυφή του συγκεκριμένου chart, με τον ράπερ να καταρρίπτει το ρεκόρ για τον καλλιτέχνη με τα περισσότερα τραγούδια στο No. 1 της κατάταξης για τα Hot R&B / Hip-Hop Songs.

Το ρεκόρ είχαν έως τώρα η Aretha Franklin και ο Stevie Wonder, οι οποίοι ακολουθούν με 20 τραγούδια.

Παράλληλα, το «Laugh Now Cry Later» έχει ανέβει μέχρι το No. 2 του Billboard Hot 100, αποτελώντας το 41ο τραγούδι του Drake που εμφανίζεται στο Top 10 chart. Ακολούθησε τον Οκτώβριο το 42ο τραγούδι του, χάρη στη συμμετοχή του στο «Mr. Right Now» των 21 Savage και Metro Boomin.

Το τραγούδι «Laugh Now Cry Later» με τη συμμετοχή του Αμερικανού ράπερ Lil Durk αναμένεται να συμπεριληφθεί στο επόμενο άλμπουμ του Drake, το οποίο θα έχει τον τίτλο «Certified Lover Boy» και θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2021.

Χρειάστηκαν έντεκα εβδομάδες για να φτάσει το «Laugh Now Cry Later» στην κορυφή των Hot R&B / Hip-Hop Songs, αλλά αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αναμονής στην ιστορία του Drake.

Το 2015 η επιτυχία του «Hotline Bling» βρέθηκε στο No. 1 αφού είχε συμπληρώσει ήδη 15 εβδομάδες στα charts.

Οι καλλιτέχνες με τα περισσότερα No. 1 στο chart των Hot R&B / Hip-Hop Songs

21 – Drake

20 – Aretha Franklin

20 – Stevie Wonder

17 – James Brown

16 – Janet Jackson

15 – The Temptations

13 – Marvin Gaye

13 – Michael Jackson

13 – Usher