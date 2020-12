Ο Eminem ζητάει συγγνώμη από τη Rihanna για τη στήριξή του στον Chris Brown

«Ήταν λάθος μου», παραδέχεται ο Eminem.

Ο Eminem ζητά δημόσια συγγνώμη από τη Rihanna.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο ράπερ κυκλοφόρησε το άλμπουμ – έκπληξη «Music To Be Murdered By – Side B», συνέχεια της δισκογραφικής δουλειάς που είχε παρουσιάσει τον Ιανουάριο.

Στα 16 νέα τραγούδια του άλμπουμ συμπεριλαμβάνεται το «Zeus» με τη White Gold, μέσα από το οποίο ο Shady ζητά συγγνώμη για τους στίχους που είχε γράψει σχετικά με την κακοποίηση της Rihanna από τον Chris Brown το 2009, όταν οι δύο τραγουδιστές είχαν σχέση.

Ο Eminem αναφέρει στο «Zeus»: «Αλλά, εγώ, υπόσχομαι να είμαι ειλικρινής / Και ολόψυχα, συγνώμη, Rihanna / Για αυτό το τραγούδι που διέρρευσε, λυπάμαι, Ri / Δεν είχε σκοπό να σου προκαλέσει θλίψη / Όπως και να ‘χει, ήταν λάθος μου».

Λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά ιστορία του Eminem και της Rihanna και των επιτυχιών που έχουν κυκλοφορήσει μαζί, πολλοί ίσως να σοκαρίστηκαν όταν άκουσαν πέρυσι ένα παλιό κομμάτι του ράπερ που είχε διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

Στο τραγούδι με τον τίτλο «Things Get Worse (Rihanna Diss)», σύμφωνα με το Insider, ο Em φέρεται να εκφράζει τα αληθινά συναισθήματά του για τη βία που υπέστη η Rihanna στα χέρια του Chris Brown εκείνη την περίοδο.

Σε ένα σημείο του ακυκλοφόρητου τραγουδιού ο ράπερ αναφέρει: «Φυσικά και είμαι στο πλευρό του Chris Brown, θα χτυπούσα κι εγώ μια καρ**λα».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Emimen, το επίμαχο τραγούδι επρόκειτο να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ «Relapse» του 2009, όμως μπήκε στο συρτάρι και δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα.

Ακόμα κι έτσι, οι στίχοι του «Things Get Worse» προκάλεσαν σάλο, καθώς αρκετοί ήταν εκείνοι που κατηγόρησαν τον Marshall Mathers ότι εκθείασε την κακοποίηση των γυναικών.