Ο Jaden Smith συναντά τον Justin Bieber στο «Falling For You»

Ο Jaden Smith και ο Justin Bieber συνεργάζονται ξανά δισκογραφικά μετά από δέκα χρόνια.

Ο Jaden Smith κυκλοφορεί το τρίτο προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «CTV3: Cool Tape Vol. 3», συνέχεια της σειράς των mixtapes «Cool Tapes».

Σύμφωνα με το γιο του διάσημου ηθοποιού Will Smith, το «CTV3: Cool Tape Vol. 3» αποτελεί θεματικά το prequel του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ του, το οποίο είχε τον τίτλο «Syre» και είχε κυκλοφορήσει το Νοέμβριο του 2017.

Το «CTV3: Cool Tape Vol. 3» είναι μία αρκετά προσωπική δουλειά, ένα χαρακτηριστικό που γίνεται αντιληπτό και από τις ελάχιστες συμμετοχές τρίτων καλλιτεχνών.

Ο Jaden Smith έχει αναλάβει μόνος του το συντριπτικό βάρος του «CTV3: Cool Tape Vol. 3», έχοντας επιλέξει μόνο δύο συνεργασίες στο σύνολο των 17 τραγουδιών του άλμπουμ, με τον ανερχόμενο ράπερ Raury και με τον δημοφιλή αστέρα της pop Justin Bieber.

Ο Jaden Smith και ο Justin Bieber, οι οποίοι συνδέονται με μία στενή φιλία πολλών ετών, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα τραγούδι του «CTV3: Cool Tape Vol. 3» με τίτλο «Falling For You».

Ο 22χρονος Αμερικανός και ο 26χρονος Καναδός συναντιούνται ξανά δισκογραφικά μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια και το τραγούδι «Never Say Never» του Justin Bieber που είχε κυκλοφορήσει το 2010.

Ο Jaden Smith επρόκειτο να συνοδεύσει φέτος τον Justin Bieber στην περιοδεία του «Changes Tour», για την προώθηση του άλμπουμ του «Changes», ωστόσο η τουρνέ αναβλήθηκε για το 2021 λόγω της πανδημίας του COVID-19.