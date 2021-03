Ο Jason Derulo τραγούδησε στο πάρτι της ένωσης του «Survivor» στον Άγιο Δομίνικο

Ένα φαντασμαγορικό show χάρισε ο Jason Derulo στους διαγωνιζόμενους και τους τηλεθεατές του «Survivor».

Μία αναπάντεχη έκπληξη περίμενε τους παίκτες του ελληνικού «Survivor» κατά τη διάρκεια του πάρτι που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Δομίνικο για την ένωση της μπλε και της κόκκινης ομάδας.

Ο διεθνής super star Jason Derulo τραγούδησε αποκλειστικά για τους διαγωνιζόμενους του Survivor τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σε μία εκρηκτική συναυλία που απόλαυσαν τόσο οι παρευρισκόμενοι όσο και το τηλεοπτικό κοινό.

Σημειώνεται ότι την εμφάνιση του Jason Derulo παρακολούθησαν μαζί με τους Έλληνες παίκτες και οι διαγωνιζόμενοι της τουρκικής και του ρουμανικής έκδοσης αντίστοιχα του «Survivor», καθώς τα γυρίσματα των τριών ριάλιτι την ίδια περίοδο στη Δομινικανή Δημοκρατία από την ίδια εταιρεία παραγωγής, την Acun Medya του Τούρκου παραγωγού Acun Ilıcalı.

Η βραδιά του πάρτι για την ένωση της κόκκινης και τις μπλε ομάδας ξεκίνησε σε χαλαρούς ρυθμούς με cocktail και συνεχίστηκε με ένα λουκούλειο γεύμα με ελληνικά εδέσματα.

Μετά το δείπνο ενωμένοι πλέον ομάδα του survivor κατευθύνθηκε στη μουσική σκηνή που είχε στη φύση στον Άγιο Δομίνικο για έναν απολαυστικό μουσικό διαγωνισμό, στον οποίο αναδείχθηκε άτυπη νικήτρια η Νικολέτα Μαυρίδη.

Το μικρόφωνο πήραν και οι τραγουδιστές του «Survivor». Ο Τριαντάφυλλος τραγούδησε το «Σπάω Τα Ρολόγια», η Ελευθερία Ελευθερίου το «Aphrodisiac» με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2012 και ο Ηλίας Μπόγδανος το «Δεν Είναι Αρκετό» των INCO, ωστόσο λόγω προφανούς εμπειρίας, δεν συμμετείχαν στο διαγωνιστικό σκέλος.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την εμφάνισή του Jason Derulo, ο οποίος συνάρπασε τους παίκτες του «Survivor» από την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Ρουμανία, αλλά και τους τηλεθεατές, με τις εκπληκτικές χορευτικές ικανότητές του και με παγκόσμιες επιτυχίες του όπως τα «Wiggle», «Swalla», «Talk Dirty», «Want To Want Me», «Take You Dancing», «Savage Love» και άλλα τραγούδια του.

Δείτε ολόκληρο το φαντασμαγορικό show του Jason Derulo στο «Survivor» από το 03:23:00 του video που θα βρείτε εδώ.