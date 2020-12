Ο Jungkook αποκαλύπτει τα πλάνα των BTS για το 2021

Οι BTS ανυπομονούν να συναντήσουν ξανά το κοινό τους.

Ο Jungkook των BTS αποκάλυψε τα πλάνα του συγκροτήματος για τη νέα χρονιά.

Σε συνέντευξη στο περιοδικό «The Atlantic», το νεότερο μέλος του K-pop συγκροτήματος ανέφερε ότι το 2021 το ARMY θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη νέα χορογραφία για το τραγούδι «Louder Than Bombs».

Οι RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jungkook μίλησαν επίσης για τις αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19 στα σχέδιά τους.

«Τα περισσότερα από τα σχέδια που κάναμε πριν από δύο χρόνια εξαφανίστηκαν, αλλά εν τω μεταξύ, δουλέψαμε σκληρά και… κάναμε κάτι σημαντικό», είπε ο Jin.

Το περιοδικό υποθέτει ότι το «κάτι σημαντικό» είναι για τους BTS είναι το γεγονός ότι έγιναν το πρώτο γκρουπ από τη Νότια Κορέα που απέσπασε μια υποψηφιότητα για βραβείο Grammy.

Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Το 2020 οι BTS συνέχισαν να απογειώνονται. Κυκλοφόρησαν το single «Dynamite» και το άλμπουμ «BE», εμφανίστηκαν σε τηλεοπτικές εκπομπές και μουσικά βραβεία, ενώ τα μέλη τους παρουσίασαν ορισμένα σόλο τραγούδια. Ωστόσο το boy band δεν κατόρθωσε λόγω της πανδημίας να πραγματοποιήσει την περιοδεία του «Map of the Soul: 7».

Όταν ρωτήθηκαν από το περιοδικό τι ετοιμάζουν για το 2021, οι BTS σχολίασαν ότι ανυπομονούν για την επανέναρξη των ζωντανών εμφανίσεων.

Σε εκείνο το σημείο ο Jungkook έκανε μια αποκάλυψη που έγινε viral στα social media.

Αρχικά, σημείωσε ότι «ανυπομονεί πολύ» για τη στιγμή που θα τραγουδήσουν το «On» μπροστά στο κοινό και πρόσθεσε ότι αν οι θαυμαστές τους το επιθυμούν, οι BTS θα παρουσιάσουν επίσης τη χορογραφία του «Louder Than Bombs», ενός τραγουδιού που συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Map of the Soul: 7», όμως δεν προωθήθηκε ως επίσημο single.

«Αν οι fans θέλουν να δουν το “Louder Than Bombs’, φυσικά μπορούμε να το παρουσιάσουμε», είπε.