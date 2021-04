Ο Justin Bieber τραγούδησε σε μαθητές δημοτικού σχολείου που επέστρεψαν στα θρανία

Ο Justin Bieber χάρισε μία σύντομη συναυλία σε μαθητές δημοτικού σχολείου.

Ο 27χρονος τραγουδιστής συμμετείχε την Πέμπτη 8 Απριλίου στην εκδήλωση που διοργάνωσαν η φιλανθρωπική οργάνωση Baby2Baby και η Amazon στο δημοτικό σχολείο MacArthur Park Visual and Performing Arts Elementary του Λος Άντζελες για να υποδεχθούν ξανά τους μικρούς μαθητές στα θρανία μετά από ένα ολόκληρο έτος τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης η Kelly Rowland, η οποία αποτελεί μέρος του διοικητικού Συμβουλίου και είναι πρέσβειρα της Baby2Baby, μια φιλανθρωπική οργάνωση που παρέχει σε παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας όλα τα προϊόντα βασικής ανάγκης.

Οι επίσημοι λογαριασμοί της οργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν ορισμένες φωτογραφίες στις οποίες η 40χρονη τραγουδίστρια παραδίδει σχολικά είδη και παιχνίδια στα παιδιά μαζί με τις συνιδρύτριες της Baby2Baby, Kelly Sawyerκ και Norah Weinstein.

«Είμαι τόσο υπερήφανη που μαζί με την Baby2Baby και την Amazon υποδεχτήκαμε ξανά τους μαθητές στο σχολείο μετά από ένα έτος τηλεκπαίδευσης», έγραψε η Kelly Rowland στο Instagram.

«Σας ευχαριστούμε Amazon που μας βοήθησες να παράσχουμε σακίδια γεμάτα αντικείμενα υγιεινής, μάσκες προσώπου, απολυμαντικά χεριών και σχολικά είδη, καθώς και τρόφιμα, πάνες, ρούχα και πολλά άλλα για να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά και οι οικογένειές τους θα έχουν τα απαραίτητα για να παραμείνουν ασφαλείς και στο σχολείο και στο σπίτι», πρόσθεσε.

Our team was thrilled to host Welcome Back With Baby2Baby Presented by @Amazon for students returning to school for the first time since the pandemic began. Thank you to Amazon and our Board Member & Ambassador @KellyRowland for helping us celebrate this long awaited moment. pic.twitter.com/NuRSjlD0hV

— Baby2Baby (@baby2baby) April 8, 2021