Ο Justin Bieber τραγούδησε τις επιτυχίες του στα Kids’ Choice Awards 2021

Δείτε την εμφάνιση του Justin Bieber στα Kids’ Choice Awards 2021.

Ο Justin Bieber τραγούδησε τις τελευταίες επιτυχίες του στα Kids’ Choice Awards 2021 του Nickelodeon, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 13 Μαρτίου στη Santa Monica της Καλιφόρνιας.

Την εμφάνιση του 27χρονου τραγουδιστή στη σκηνή της διοργάνωσης προλόγισε η σύζυγός του, Hailey Baldwin, η οποία αποκάλυψε ότι ο pop star κέρδισε δύο βραβεία στα Kids’ Choice Awards 2021.

Σημειώνεται ότι το τρόπαιο των βραβείων στα Kids’ Choice Awards είναι ένα πορτοκαλί αερόπλοιο στο οποίο αναγράφεται η επωνυμία του Nickelodeon.

«Ο επόμενος ερμηνευτής φέρνει στο σπίτι δύο νέα αερόπλοια! Είναι η επιλογή σας για την Αγαπημένη Συνεργασία και τον Αγαπημένο Άνδρα Καλλιτέχνη και η δική μου επιλογή μου επίσης» είπε η Hailey Baldwin, πριν προσθέσει: «Θα τραγουδήσει το “Intentions” μαζί με τον Quavo, κάντε λίγο θόρυβο για τον Justin Bieber!».

Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο Justin Bieber, ο οποίος φορούσε μία λευκή μπλούζα, ένα σκούρο μπλε αμάνικο μπουφάν, μπεζ παντελόνι και ένα πράσινο καπέλο.

Στην πορεία στη σκηνή ανέβηκε και ο ράπερ των Migos, φορώντας ένα κίτρινο σύνολο.

Στο τέλος του «Intentions» οι δύο καλλιτέχνες και οι χορευτές που τους συνόδευαν μπήκαν σε μια μικρή δεξαμενή που υπήρχε μπροστά τους και ήταν γεμάτη με ένα πράσινο υγρό.

Ο Justin Bieber έκανε και μια δεύτερη εμφάνιση κατά τη διάρκεια των Kids’ Choice Awards 2021 και τραγούδησε στον εξωτερικό χώρο του μέρους που φιλοξενούσε της διοργάνωση τα singles «Anyone» και «Hold On» από το επερχόμενο άλμπουμ του «Justice».

Ο αστέρας της pop είχε πέντε υποψηφιότητες στα Kids’ Choice Awards 2021, εκ των οποίων τρεις υποψηφιότητες ήταν στην κατηγορία της Αγαπημένο Μουσικής Συνεργασίας με το «Holy» με τη συμμετοχή του Chance the Rapper, το «Lonely» σε συνεργασία με τον Benny Blanco και τη σύμπραξή του με την Ariana Grande στο «Stuck With You», που κέρδισε το βραβείο.

Επίσης ήταν υποψήφιος για το Αγαπημένο Τραγούδι με το «Yummy» και για τον Αγαπημένο Άνδρα Καλλιτέχνη, το δεύτερο βραβείο που έλαβε.

Ο Justin Bieber επρόκειτο να τραγουδήσει αρχικά στα περσινά Kids’ Choice Awards, όμως η τελετής απονομής των βραβείων ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας.

«Τα Kids’ Choice Awards ήταν τα πρώτα βραβεία στα οποία εμφανίστηκε και η επιστροφή μου για να μοιραστώ τη νέα μουσική μου είναι μια στιγμή που με φέρνει ξανά στην αρχή», δήλωσε ο Justin Bieber νωρίτερα φέτος.

«Παρόλο που το show ίσως θα είναι διαφορετικό φέτος, τα KCA είναι πάντα πολύ διασκεδαστικά», ανέφερε.