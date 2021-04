Ο Justin Vernon των Bon Iver δίνει πρόγευση από ένα ντουέτο με την Taylor Swift

«Νομίζω πως πρέπει να είναι το επόμενο single», είπε ο Justin Vernon για το ντουέτο με την Taylor Swift.

Ο Justin Vernon, ο ιθύνων νους των Bon Iver, εξέπληξε το κοινό που είχε συντονιστεί σε μία ζωντανή μετάδοση που έκανε μέσα από το λογαριασμό του στο Instagram όταν παρουσίασε ένα σύντομο δείγμα από ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που ηχογράφησε μαζί με την Taylor Swift.

Ο Justin Vernon συνεργάστηκε με την Taylor Swift στα δύο τελευταία πρωτότυπα άλμπουμ της και συμμετείχε με τους Bon Iver στο υποψήφιο για βραβείο Grammy τραγούδι «Exile» από το άλμπουμ «Folklore» και στο ομότιτλο τραγούδι του άλμπουμ «Evermore».

«Αυτό είναι το καταπληκτικό τραγούδι με την Taylor. Νομίζω πως πρέπει να είναι το επόμενο single», ανέφερε ο Justin Vernon, σύμφωνα με το απόσπασμα από τη ζωντανή μετάδοση που κατέγραψαν και αποθήκευσαν οι ακόλουθοί του.

Δεν είναι σαφές αν το τραγούδι με την Taylor Swift έχει ηχογραφηθεί για τους Bon Iver ή για το πειραματικό indie rock συγκρότημα των Big Red Machine που έχει σχηματίσει μαζί με τον Aaron Dessner των The National, έναν ακόμη συνεργάτη της Taylor Swift.

📹 | @boniver’s Justin Vernon previews an exclusive teaser of a song with Taylor Swift from the bands upcoming album via Instagram live! pic.twitter.com/iMBMDIIFEb — Taylor Swift News (@tswiftnzmedia2) April 14, 2021

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σελίδα των Bon Iver στο Reddit, ο Justin Vernon φέρεται να παρουσιάσει στο κοινό κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης τραγούδια από το επόμενο δίσκο των Big Red Machine.

Το πρώτο άλμπουμ των Big Red Machine έφερε ως τίτλο την ονομασία του γκρουπ και κυκλοφόρησε το 2018, ενώ το 2020 ο Justin Vernon και ο Aaron Dessner συνάντησαν τον Michael Stipe των R.E.M. στο single «No Time for Love Like Now».

Κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης ο Justin Vernon αποκάλυψε επίσης ένα τραγούδι με τη συμμετοχή Anaïs Mitchell και του Robin Pecknold των Fleet Foxes.